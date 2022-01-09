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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خلية نحل.. آخر استعدادات منتدى شباب العالم قبل انطلاقه بساعات

صدى البلد

أنهت اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، استعداداتها وتجهيزاتها لانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى الفترة من 10 يناير إلى 13 يناير.

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منصة تفاعلية للجميع

 

وقالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إنه سيكون هناك منصة تفاعلية من أجل  إتاحة الفرصة لجميع المهتمين بمتابعة جميع فعاليات وأنشطة المنتدى بالإضافة إلى المشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى.

وأضافت سارة بدر، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام في السياسة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه “معندناش حد متقبلش في المنتدى وسيكون هناك منصات تفاعلية تساعد على خلق مناخ تفاعلي بين جميع المشاركين”.

وتابعت سارة بدر، أن فكرة المنتدى هي هامة ليس من أجل تمكين الشباب المصري فقط ولكن تمكين الشباب من كل دول العالم.

وأشارت المتحدث باسم منتدى شباب العالم إلى أن  المنتدى يناقش القضايا العالمية مع وفود من المنظمات الدولية وقادة العالم، مؤكدة أن معظم التوصيات التى يتم دفعها بالجلسات الختامية تدعم تمكين الشباب حول العالم.

خلية نحل مؤهلة على أعلى مستوى

 

وكشف بهاء إبراهيم، أحد أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، آخر استعدادات منتدى شباب العالم، قائلا: "هناك خلية نحل تعمل من أجل النجاح وتنفيذ المنتدى".

وأضاف "إبراهيم"، خلال لقائه  ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة "،: "تم تأهيلنا بشكل جيد لإدارة حدث ضخم مثل منتدى شباب العالم، والمنتدى بدأ في 2017، وهذه المرة هي ثالث مشاركة لي في المؤتمر".

وأشار بهاء إبراهيم، أحد أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إلى أن المنتدى مقسم لعدة لجان، يتم من خلال تأكيد الحجوزات والانتقالات والإقامة فى الفنادق.

وأوضح أنه يتم استضافة المنتدى فى ظل جائحة كورونا، لذا فإن هناك جوانب احترازية يجب مراعاتها يتم التأكد منها يوميا وفى حالة وجود أي اشتباه يتم اتخاذ الإجراءات الصحية كاملة.

وقالت نهلة السيد، إحدى منظمي المنتدى: "هناك عدة فرق كل فرقة منهم مختصة بأمور معينة فى التنظيم، هناك فريق مسؤول عن المتحدثين واختيار الحدوث وحجز الفنادق والطيران، وكل فريق يعرف مهمته وينفذها على الوجه الأكمل"، لافته: "إنها تتواجد منذ عام 2016، منذ انطلاق منتدى الشباب الوطني، والذى تحول فيما بعد لمنتدى شباب العالم، وشاركت في كافة النسخ".

أبرز المشاركين في منتدى شباب العالم

 

يشارك في المنتدى عددا من القيادات الهامة وعلى رأسهم الرئيس السيسي، ومن أبرز المشاركين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سامح شكري وزير الخارجية، غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير العام التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإرهاب، وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، السفير ناصر كامل مدير الاتحاد الأوربي من أجل المتوسط، الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور طارق الملا وزير البترول، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والإقليمية.

 

ومن أبرز المشاركين الدوليين، السياسي الأمريكي جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لتغير المناخ، عبر تقنية الفيديو كونفراس، وهو سياسي أمريكي شغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الثامن والستين منذ عام 2013 حتى 2017 و يشغل منصب ممثل الرئيس لشؤون المناخ في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من 21 يناير 2021.

وتشارك أيضا الفنانة الإسبانية إيتزيار إيتونيو، نجمة مسلسل لاكاسا دي بابل La Casa de Papel وتعد من أبرز الحاضرين  لمنتدى شباب العالم، وهي ملقبة بالمفتش راكيل موريلو.

ولدت إيتزيار في  18 يونيو 1975 ببرشلونة، أي تبلغ من العمر 44 عاما، ودرست الفن في مدرسة مسرح باساوري بإسبانيا، كما درست علم الاجتماع، ولغتها الأم هي القشتالية لكنها تعلمت لغة الباسك في سن 19، وهي لغة إقليم شمال إسبانيا.

يتناول منتدى شباب العالم فى دورته الرابعة هذا العام ثلاثة محاور رئيسية، وهم السلام والتنمية والإبداع، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.


والجدير بالذكر ان منتدى شباب العالم ، قد تم عقده لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع. وفي المنتدى، تشارك مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلَف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.

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