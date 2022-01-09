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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية: قيمة استثمارات القطاع تقدر بـ32.35 مليار دولار بنهاية 2021

صدى البلد

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قيمة استثمارات قطاع البتروكيماويات والصناعات الكيماوية تقدر بنحو 32.35 مليار دولار بنهاية 2021، موضحا أنه يعمل بالقطاع نحو 15.112 ألف مصنع.

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وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية على هامش معرض ايجي بلاست اليوم، أن صناعة البتروكيماويات هي صناعة العصر لما تحققه من استغلال أمثل الاحتياطيات الغاز الطبيعي المكتشفة من حقل ظهر بما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم الاقتصاد القومي.

 

وأوضح أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن عدد المصانع في قطاع البلاستيك والمطاط والبتروكيماويات يبلغ 7997 مصنعا، وهناك نحو 2451 مصنعا في قطاع الكيماويات المتنوعة والأسمدة ونحو 1212 مصنعا في قطاع المنظفات ونحو 1177 مصنعا في الورق والكرتون و 1157 مصنعا في البويات ونحو 1118 مصنعا في إدارة المخلفات.

رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية المجلس التصديرى التصديرى للصناعات الكيماوية قطاع البتروكيماويات قطاع البلاستيك

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