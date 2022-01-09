محافظ الأقصر يقدم التهنئة لأقباط كنيسة العذراء مريم ..صور

زار محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الأحد، كنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين فى جو يسوده المحبة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر وضواحيها، وعدد من كهنة ورجال الدين المسيحي.

وتوجه محافظ الأقصر لزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة الأقصر لتقديم التهنئة بالعيد وكان في استقباله الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيباراشية الأقصر للأقباط الكاثوليك.

كما توجه محافظ الأقصر والوفد المرافق له لتقديم تهنئة عيد الميلاد لكنيسة الإنجيليين وكان في استقباله القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، وأكد محافظ الأقصر، على روح الأخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.

رافق المحافظ لتقديم التهانى نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة ، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وقيادات محافظة الأقصر.

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