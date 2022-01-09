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رئيس التحرير
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اقتصاد

لزيادة كفاءة تخزين القمح

"التموين": إنشاء صومعة قمح بمدينة طيبة في الأقصر بسعة 30 ألف طن

صدى البلد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم إنشاء صومعة بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر بسعة تخزينية تصل إلى 30 ألف طن بتكلفة لا تقل عن 100 مليون جنيه، في إطار خطة التوسع في إنشاء الصوامع لزيادة كفاءة تخزين الأقماح وتقليل الهدر.


وقال العضو المنتدب لشركة مطاحن مصر العليا التابعة للوزارة المهندس محمد سعد، خلال جولة اليوم /الأحد/ بالأقصر، إن الشركة لديها 7 صوامع مركزية في منطقة الصعيد، اثنان في محافظة سوهاج بسعة تخزينية 60 ألف طن، بالإضافة إلى صومعتين بمحافظة قنا، وأخريان في محافظة أسوان الأولى بسعة 30 ألفا والثانية بسعة تخزينة 6 آلاف طن، بالإضافة إلى صومعة أرمنت بسعة تخزينية تبلغ ألف طن.


وأضاف أنه في إطار التوسع في زراعة القمح في منطقة توشكى يتم تأجير صومعة الراجحي والتي تصل سعتها التخزينية إلى 30 ألف طن، مشيرا إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للبناكر تبلغ 70 ألف طن تتضمن بنكر في إسنا بسعة تخزينية 23 ألف طن، وآخر في ادفو بسعة تخزينة 23.4 ألف طن ، ويجري تنفيذ "بنكر" في مدينة قوص بسعة تخزينة 23.4 ألف طن سيعمل في موسم القمح المقبل، أما بالنسبة للشون فتوجد 11 شونة على مستوى الصعيد بسعة تخزينية 60 ألف طن.


من جانب آخر، قال المهندس محمد سعد إنه يجري التعاقد مع شركة (بوهلر) السويسرية لتطوير وإعادة هيكلة مطحن رمسيس نجع حمادي لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72%و82% بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 طن يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليون جنيه.


وأضاف أن الشركة تستهدف في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المطاحن ورفع مستوى خدمات سلاسل إنتاج الخبز وتحسين جودة رغيف الخبز المدعم، تطوير مطحن سلندرات إسنا لتبلغ 120 طنا/يوم، بالإضافة إلى تطوير مطحن سلندرات المحلج بقوص بقدرة إنتاجية 175 طنا/ اليوم بتكلفة تتراوح من 5 إلى 6 ملايين جنيه للمطحن، منوها إلى أنه يتم حاليا إعادة تأهيل ورفع مطحن سلندرات ناصر نجع حمادي بقدرة 150 طنا/ اليوم، وفق خطة (2016-2025) لتطوير 19 مطحنا في 4 محافظات (سوهاج -قنا-الأقصر- أسوان) بطاقة إنتاجية كلية تصل إلى 3800 طن/ يوم،حيث تم في 2016، تطوير وإعادة هيكلة مطحن سلندرات قنا بقدرة إنتاجية 200 طن/يوم بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه، وفي عامي 2017 و2018 تم تطوير مطحن حورس ادفو ورفع قدرته لتبلغ 300 طن/ يوم بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، وفي 2019 تم إعادة تأهيل مطحن سلندرات احمس قوص لزيادة قدرته الإنتاجية لتبلغ 150 طنا/ يوم بتكلفة 6 ملايين جنيه، لافتا إلى أنه في 2020 تم تطوير سلندرات فرشوط بقدرة إنتاجية 150 طنا/ يوم بتكلفة 5 ملايين جنيه.


وأوضح أن عملية تطوير المطاحن تتم عن طريق بعض الشركات العالمية، أو من خلال الورش التابعة للشركة تحت إشراف المهندسين والفنيين، مؤكدا أنها تتم بشكل تتابعي بحيث لا تتأثر المقررات التموينية المطلوبة (الربط التمويني)، حيث يتم أخذ حصة المطحن وتوزيعها على المطاحن العامة، لحين الانتهاء من رفع كفاءتها.

التموين وزارة التموين طيبة الأقصر مدينة طيبة تخزين الأقماح صومعة أرمنت زراعة القمح منطقة توشكي

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