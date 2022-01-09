عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان أوف شولدر.. إنجي المقدم تبهر الجمهور في أحدث ظهور.. شاهد

إنجي المقدم
إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”. 

 

وظهرت إنجي المقدم مرتدية فستان باللون الأسود أوف شولدر، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك أب رقيق يبرز ملامح وجهها. 

 

وعلقت إنجي المقدم علي الصور، : “ليلة أمس من حفل توزيع جوائز مؤسسة ساويرس الثقافية في دورته ال ١٧ بمتحف الحضارات بالفسطاط”. 

 

إنجي المقدم عن "ستات بيت المعادي": سعيدة بالتجربة وردود الأفعال

بجلسة تصوير جديدة.. إنجي المقدم تشوق المتابعين عبر إنستجرام

 

وبدات أمس فعاليات الاحتفال بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ17.

وانطلقت فعاليات إعلان الجوائز بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

قدمت الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمشاركة الفنانة إلهام شاهين، والفنانة إنجي المقدم، والفنانة أمينة خليل، وعدد من الفنانين والمثقفين. ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة نوران أبو طالب، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي تأتي في إطار الاحتفاء بالأعمال الفائزة هذا العام.

الفنانة إنجي المقدم انجى المقدم إطلالات إنجي المقدم اخبار انجى المقدم اعمال انجى المقدم

موضوعات متعلقة

بعد إعلان إصابتها بكورونا.. يسرا تواسي نجلاء بدر: ألف سلامة يا حبيبتي

صورة قديمة.. حازم إمام يحيي الذكري السادسة لرحيل والده.. شاهد

قصتي مع الحجر.. أحلام الشامسي تعلق علي احتجازها داخل الكويت.. شاهد

درة إلي متابعي فيلم الكاهن: "شكرا علي استقبالكم العظيم"

سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها الـ 64.. شاهد

وسط الغزلان.. أحدث ظهور لـ طارق حامد عبر السوشيال ميديا

مش مصدق.. حسن الرداد يحيي ذكرى رحيل والدته الأولى.. شاهد

بالموف الهادئ.. كارول سماحة تبهر المتابعين في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

المغازي يطالب بإطلاق إسم تهاني الجبالي علي إحدى قاعات الدستورية

بعد إصابتهم بفيروس كورونا..إلغاء عرض أشرف عبد الباقي وذوي الاحتياجات الخاصة

تقرير سري للأمم المتحدة يكشف مفاجأة بشأن تهريب إيران للأسلحة لدولة عربية

الـVAR.. الكاميرون تقلب الطاولة على بوركينا فاسو بركلتي جزاء في الشوط الأول

محمد العربي أعتزل الفن وأعلن توبته وشقيقته أرتدت النقاب..أبرز المعلومات عنه

منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتك عرض بـ الفيلا وتحرش في الدار.. تفاصيل قضية محمد الأمين

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون: الحذر لا يمنع القدر

التعاون السعودي يتعاقد مع مصطفي فتحي ..تفاصيل

مبروك عطية عن معلمة المنصورة: لا يجوز شرعا رقص المرأة أمام الرجال

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

أبشع جرائم التعذيب بسبب علاقة جنسية..أطفأ السجائر في جسدها وحرقها بـ المكواة|نوستالجيا

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد| لحظة انقلاب متسابق بالسيارة في رالي داكار بالسعودية

خبراء ينصحون بمسحة الحلق لاكتشاف أوميكرون .. وإدارة الغذاء والدواء تحذر بشدة

شاهد.. لحظة تفجير ملعب كرة قدم ضخم حتى الأرض

سامح عبدالعزيز يبدأ تصوير مشاهد ريهام حجاج في يو تيرن.. صور

فيديو

منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.. تحذير جديد بسبب الطقس

توقعات 2022.. عودة شيرين لطليقها وتراجع أدهم نابلسي عن اعتزال الغناء "فيديو"

مطالبات للنائب العام بالتحقيق.. تطورات جديدة في واقعة رقص معلمة المنصورة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ