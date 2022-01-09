فستان أوف شولدر.. إنجي المقدم تبهر الجمهور في أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت إنجي المقدم مرتدية فستان باللون الأسود أوف شولدر، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك أب رقيق يبرز ملامح وجهها.

وعلقت إنجي المقدم علي الصور، : “ليلة أمس من حفل توزيع جوائز مؤسسة ساويرس الثقافية في دورته ال ١٧ بمتحف الحضارات بالفسطاط”.

وبدات أمس فعاليات الاحتفال بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ17.

وانطلقت فعاليات إعلان الجوائز بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

قدمت الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمشاركة الفنانة إلهام شاهين، والفنانة إنجي المقدم، والفنانة أمينة خليل، وعدد من الفنانين والمثقفين. ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة نوران أبو طالب، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي تأتي في إطار الاحتفاء بالأعمال الفائزة هذا العام.