برلمانية: معاقبة المقبل على الانتحار «أمر غير متزن»

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ علم النفس، ان التقدم بمشروع قانون متعلق بتجريم الانتحار والشروع فيه، الذي جاء بعد انتشار الظاهرة فى الآونة الأخيرة، هدفه في الاساس ضمان عدم إقدام المقبل على الانتحار على القدوم على هذا الامر وعدم تكراره، لكنه قد تكون نتائجه عكسية.



ونوهت انه كان من باب أولى البحث عن طرق وآليات تقلل من عدد المرضى النفسيين والمكتئبين في مصر، مشيرة إلى انها تعمل كاستاذ علم نفس، ولها خبرتها في التعامل مع هذا النوع من الاشخاص، والذين هم في حاجة إلى تعامل نفسي خاص من نوعه، إضافة إلى معرفة الدوافع التي دفعتهم للاقبال على هذه الخطوة.



وتابعت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن فكرة القانون تعتمد على معاقبة المقبل على الانتحار بسبب مرضه، وهو امر غير متزن، كما ان فكرة الايداع في المصحة لمدة 3 سنوات أو الغرامة، قد تثير غضب هذه الفئة وتجعلهم أكثر عدوانية، وهو ما يتطلب أن يكون هناك نظرة أشمل واوسع.

جدير بالذكر تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، منوها إلى أنه انتشر في الآونة الأخيرة هذا النوع من الوقائع، فلا يغدوا يوما أو بعض يوم إلا ونجد تحول عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء نتاج وقائع انتحار، البعض منها تتحقق الواقعة وتنتهي بالوفاة، والبعض الأخر ينجوا من الانتحار.