القومي للبحوث الفلكية يعقد ندوة علمية أونلاين بعنوان "الأحداث والظواهر الفلكية في 2022".. اليوم

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمناسبة بداية العام الجديد 2022 ندوة علمية بعنوان "الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2022".

وأوضح المعهد من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك عن قيام محمد شعبان ( الباحث المساعد بقسم الفلك) بإلقاء محاضرة عامة عن " أهم الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2022."

أشار المعهد أن الندوة سوف تقام بنظام الاون لاين عبر منصة زووم، وسوف تقام الندوة العلمية الاثنين القادم الموافق 10 يناير 2022 فى تمام الساعة 11 صباحا .

ونوه المعهد أن على الراغبين فى حضور الندوة العلمية الدخول من خلال هذا اللينك :

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84456606919...

Meeting ID: 844 5660 6919

Passcode: 742367