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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان GT-R المعدلة تؤدي مهمة خارقة على الثلوج .. فيديو

نيسان GT-R المعدلة
نيسان GT-R المعدلة تقوم بمهمة خارقة على الثلوج

تعتبر السيارة نيسان GT-R واحدة من اقوى السيارات الرياضية الخارقة حول العالم، حيث تتميز بقدراتها العالية على الانطلاق والتسارع، إلى جانب التعزيزات الخاصة بناحية المناورة من خلال انظمة التعليق والمكابح عالية الاداء.

نيسان GT-R المعدلة تقوم بمهمة خارقة على الثلوج

ولكن ظهرت النسخة نيسان GT-R باطلالة مميزة للغاية، بعد ان نشرت قناة Hamzoky المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE لتلك النسخة "المعدلة"، وهي تقوم بعمل خارق وهو "جر" احدى الشاحنات العملاقة التي تحمل علامة فولفو الشهيرة.

 

قدرات السيارة نيسان GT-R المعدلة 

 

تأتي النسخة القياسية من السيارة نيسان GT-R بقوة قدرها 592 حصان، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 652 نيوتن/متر، بينما حصلت السيارة المعدلة على قوة تصل إلى 1000 حصان، حيث تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات V6 سعة 3800 سي سي مزدوج التيربو.

نيسان GT-R المعدلة تقوم بمهمة خارقة على الثلوج

نيسان GT-R المعدلة تقوم بمهمة خارقة على الثلوج

 

جاءت الطبيعة المناخية الخاصة بهذه الاحداث تحت موجة من الثلوج الكثيفة، ولكن اظهرت نيسان GT-R المعدلة قدراتها في الجر، بعد ان استخدمت احد احزمة الجر صفراء اللون لقطر الشاحنة ، كما نشاهد تلك النسخة وهي تبذل قصارى جهدها في هذه العملية الاستثنائية مع الظروف الجوية الصعبة.

نيسان GT-R المعدلة تقوم بمهمة خارقة على الثلوج

وبعد ان ادت نيسان GT-R المعدلة المهمة الخاصة بها، ظهرت بعد ذلك في انطلاقة مميزة على هذه التضاريس الجليدية، حيث تمتعت السيارة بمظهر مبهر من خلال عدة ملصقات خارجية، بالاضافة لارتكازها على جنوط كبيرة الحجم باللون الاسود، إلى جانب التصميم الرياضي الخاطف للانظار.

نيسان GT-R نيسان GT-R السيارة نيسان GT-R قدرات السيارة نيسان GT-R المعدلة

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