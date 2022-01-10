نور العزاوي تشارك في عرض "حالة وجع"

تشارك الفنانة نور العزاوي، في العرض المسرحي "حالة وجع"، والذي من المقرر أن يقدمه مجموعة من الشباب خريجي مبادرة "ابدأ حلمك" التي أطلقتها وزارة الثقافة، وكشفت عن العديد من المواهب خلال الفترة الماضية.

"حالة وجع"، يناقش قصة حب لشاب وفتاة، واجهتهما العديد من المشاكل والأزمات في حياتهم، إلا أنهم استطاعوا أن يمروا من جنبًا إلى جنب، وفي النهاية وصلوا إلى حلمهم وتزوجوا بعد اعتراض أفراد الأسرتين.

حالة وجع، عرض مسرحي، يبدأ التجهيز له خلال الأيام المقبلة، لعرضه في المحافظات، بهدف رفع الوعي، ونشر المعرفة، وبث روح المواطنة والإنتماء.

وتلعب نور العزاوي، دور صديقة بطلة العرض، التي كانت طوال الوقت بجانبها، وتساندها في كل الأزمات التي تعرضت لها، حتى وصلت إلى تحقيق حلمها، وزواجها من حبيبها، بعد إقناع اسرتها.

ويهدف مشروع "إبدا حلمك"، إلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان واحترام الاختلاف في الرأي، كما يسعى لتعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة تنتمي إلى الطبيعة الثقافية للموقع المنفذ به المشروع.

كما يعمل المشروع على تغيير فلسفة العمل بالكيانات المسرحية الموجودة بالمواقع الثقافية، وتحديث أنماط إنتاج يتماشى وطبيعة المجتمع الآن إضافة إلى اكتشاف طاقات شابة جديدة من الموهوبين وتأهيلهم للعمل بالفرق المسرحية التابعة للهيئة بالأقاليم وصولًا إلى رفع كفاءة الفرق المسرحية وتحويل تلك الفرق لفرق دائمة تعمل طوال العام بتقديمهم عروضا مسرحية تتوافق مع خصوصية كل محافظة.

يذكر أن المشروع بدأ بالتعاون بين مسرح الشباب والهيئة في مركز الجيزة الثقافي وتخرجت دفعته الأولى بحضور وزيرة الثقافة، وأقرّت تشكيل لجنة عليا للمشروع تشرف عليها بشخصها لتعميمه على مستوى الجمهورية.

وتتشكل اللجنة العليا للمشروع برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وعضوية أحمد صلاح بهجت رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمشرف العام على المشروع، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان المدير التنفيذي للمشروع والمخرج أحمد طه المدير الفني، وعضوية الدكتور علاء عبدالعزيز.