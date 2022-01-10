جنرال موتورز تحول جميع مركباتها لشاحنات نقل ثقيل كهربائية في 2035

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية، عن خطتها طرح تشكيلة من شاحنات نقل ثقيل كهربائية بحلول عام 2035.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، موضة السيارات الكهربائية بدأت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع طرح نيسان ليف الكهربائية، وهي مصممة لتكون عائلية اقتصادية أكثر من كونها ذات تصميم فاخر. بعد عقد من الزمان، انتشرت حالة الهوس بالسيارات الكهربائية بين كل مصنعي السيارات بلا استثناء، مع وجود عدد كبير من سيارات البيك أب الكهربائية القوية من أقواها شفروليه سيلفرادو و ريفيان R1T التي وصلت إلى الأسواق وصالات العرض وامتدت المركبات الكهربائية أيضا إلى المركبات التجارية مثل شاحنات النصف نقل الثقيل المقدمة من تسلا والآن جنرال موتورز تريد المنافسة بقوة في هذا المضمار.

قالت بارا الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز خلال كلمتها الرئيسية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذي أقيم في لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية : "كما سبق وأعلنا، تشمل خطتنا في تحويل جميع المركبات الجديدة التي تعمل بالكهرباء إلى شاحنات نقل ثقيل بحلول عام 2035، واليوم ، يسعدني أن أعلن أننا سنقدم جميع المركبات الكهربائية الثقيلة في نفس الجدول الزمني"، مؤكدة أن سيتم تصميم الشاحنات لتكون بقدرات عالية في السحب والقطر مع الاستمرار في توفير نطاق كافٍ، والذي سيكون من الأسهل تحقيقه باستخدام تقنية البطارية المطورة التي سيتم تطبيقها بعد 13 عامًا.

رجح موقع "كار آند درايفر" أن تستمر جنرال موتورز في تقديم شاحنات تعمل بمحرك احتراق داخلي في عام 2035. دخلت العلامة التجارية الأمريكية في اتفاقية مع خمس شركات تصنيع سيارات أخرى في نوفمبر الماضي لإنهاء مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2040 على مستوى العالم.