البحوث الفلكية يكشف عن أجمل ظواهر تحدث عام 2022 .. وبالأيام " خريطة تساقط الشهب "

البحوث الفلكية تكشف عن خري طة تساقط الشهب لعام 2022

الأول في 13 يوليو.. ثلاثة أقمار عملاقة نشهدها خلال عام 2022

كسوف شمسي مرتين في 2022.. البحوث الفلكية : يحدث في أبريل وأكتوبر

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال عام 2022 حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة، وكشف عنها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

كشف الدكتور محمد شعبان الدكتور بقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن مواعيد حدوث ظاهرة خسوف القمر لعام 2022، وأشار شعبان إلى أن مصر ليست على خريطة الخسوف لهذا العام .

قال الدكتور شعبان أن الأرض سوف تشهد خلال هذا العام الحالي ظاهرة خسوف القمر مرتين خلال العام يكون أول خسوف لهذا العام تحدث فى 16 مايو حيث سيكون خسوف كلي للقمر وسوف يكون مشاهد فى جميع أنحاء أمريكا الشمالية وجرينلاند والمحيط الأطلسي وأجزاء من أوروبا الغربية وغرب افريقيا.

خسوف القمر

اما ثانى خسوف القمر لهذا العام نلتقى بيه فى 8 نوفمبر حيث سوف يكون خسوف كلي للقمر أيضا، ويمكن رؤية مسار هذا الخسوف الكلي للقمر بشكل أفضل فى جميع انحاء شرق روسيا واليابان وأستراليا والمحيط الهادئ وأجزاء من غرب ووسط أمريكا الشمالية.

مصر لن تشهد أى كسوف الشمس هذا العام

أما عن مواعيد حدوث الكسوف الشمسي لعام 2022، واشار شعبان إلى أن مصر ليست على خريطة الكسوف لهذا العام .

قال الدكتور شعبان أن الارض سوف تشهد خلال هذا العام الحالي ظاهرة الكسوف الشمسي مرتين خلال هذا العام يكون أول كسوف لهذا العام فى 30 إبريل حيث سيكون كسوف جزئى للشمس وسوف يكون مشاهد فى جميع أنحاء جنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب أمريكا الجنوبية.

الكسوف الشمسي

وسيكون أفضل ما يمكن رؤيته من الارجنتين بتغطية 53% .

اما ثانى كسوف للشمس لهذا العام نلتقى بيه فى 25 أكتوبر حيث سوف يكون كسوف جزئى للشمس إيضآ، ويمكن رؤية مسار هذا الكسوف الجزئى بشكل أفضل فى أجزاء من غرب روسيا وكازاخستان.

وستتم رؤيته بشكل افضل من وسط روسيا بتغطية تزيد عن 80% .

كسوف الشمس

أوضح الدكتور شعبان أن كسوف الشمس هو عبارة عن نوع من الكسوف يحدث عندما تكون الارض والقمر ولشمس على استقامة واحدة تقريبآ ويكون القمر فى المنتصف أى في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون فى طور المحاق مطلع الشهر القمرى بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا فى مكان ملائئم لمشاهدة الكسوف سنر قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضئ.

كشف الدكتور محمد شعبان الدكتور بقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن مواعيد حدوث أجمل ظواهر الظواهر الفلكية وهى ظاهرة تساقط الشهب .

زخة الشهب

قال الدكتور شعبان إن زخة الشهب هو حدث فلكي يلاحظ فيه عدد من الشهب المنطلقة من نقطة واحدة في السماء ليلا، هذه الشهب تنشأ عن تيارات من الحطام الكوني تدعي النيازك، والنيزك يمكن أن يكون جزيئات الغبار أو شظايا من المذنب أو كويكب حيث تدخل هذه النيازك الغلاف الجوي الارض بسرعات عالية جدا وفى مسارات متوازية .

زخة الشهب

وأضاف: تحدث رؤية الشهب نتيجة احتكاك الهواء الذى يتولد عنه ارتفاع درجة حرارة النيزك الأمر الذي يجعل النيزك يتوهج وينشأ عنه ذيل مضئ من الغازات وجسيمات النيزك المنصهرة.

وتشتمل الغازات على مواد نيزكية متبخرة وغازات من الغلاف الجوي والتى ترتفع حراراتها بشدة عندما يمر النيزك من خلال الغلاف الجوي .

وجدير بالذكر أن معظم الشهب تستمر مدة توهجها لما يقرب من الثانية .

اما عن زخات الشهب التى تأتى خلال هذا العام هى كالتالي:

شهب الرباعيات

قال الدكتور شعبان أن الارض سوف تشهد خلال هذا العام الحالي ظاهرة تساقط الشهب فسوف يكون أولها مع شهب الرباعيات التى تحدث فى 3-4 يناير الحالي وهي زخة شهب يصل عدد الشهب بيها الى 40 شهاب فى الساعة وهى ناتجة عن مخلفات مذنب قديم يعرف بأسم EH1 2003 وأفضل رؤية لها يكون بعد منتصف الليل بشرط خلو السماء من السحب والغبار وبخار المياه .

شهب القيثاريات

ونكون مع المواعيد تساقط الشهب الثانى فى 22-23 إبريل مع زخة شهب القيثاريات وهي تتساقط بمعدل 20 شهابا فى الساعة عند ذروتها، وقد يحجب تضاؤل القمر الحدبي بعض الشهب الخافتة هذا العام، ولكن لا تزال هناك إمكانية لعرض جيد.

وافضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم بعد منتصف الليل .

شهب إيتا الدلويات

تاتى شهب إيتا الدلويات فى 6-7 مايو وهى شهب قادرة على إنتاج ما يصل الى 60 شهابا فى الساعة عند ذروتها، ويرى معظم النشاط فى نصف الكرة الجنوبي، أما فى نصف الكرة الشمالي يمكن أن يصل المعدل الى 30 شهابا فى الساعة ومن الافضل رؤيتها فى نصف الكرة الجنوبي .

شهب دلتا الدلويات

تاتى شهب إيتا الدلويات فى 28-29 يوليو وهى شهب متوسطة بحيث يمكن إنتاج ما يصل الى 20 شهابا فى الساعة عند ذروتها.وهذة سنة رائعة لرؤيتها لأن القمر الجديد موجود بمعني أن السماء مظلمة لعرض ممتازآ لها.

شهب البرشاويات

وهى تعد أحد أفضل زخات الشهب التى يجب مراقبتها والتى تأتى فى 12-13 أغسطس حيث تنتج ما يصل الى 60 شهابا فى الساعة عند ذروتها، ولسواء الحظ فإن اكتمال القمر لهذا العام سيحجب كل الشهب باستثناء ألمعها ولكنها مشرقة جدآ ومتعددة لدرجة أنه لا يزال من الممكن أن يكون عرضا لائقا.

شهب التنين

هى زخة شهب بسيطة تنتج فقط حوالى 10 شهب فى الساعة وتأتى فى 7 أكتوبر ، وشهب التنين شهب غير عادية تكون أفضل عرض له فى السماء الباكر بدلآ من الصباح الباكر، وسيحجب التربيع الاول للقمر جميع الشهب باستثناء ألمعها هذا العام.

شهب الجباريات

هى شهب متوسطة بحيث يمكن إنتاج ما يصل الى 20 شهابا فى الساعة عند ذروتها، وتاتى فى 21-22 أكتوبروهى واحدة من افضل زخات الشهب السنوية حيث يصل معدل الشهب الى 60 شهابا فى الساعة ، وتتميز بغياب القمر الهلالى تاركا السماء مظلمة لعرض جيد لها.

شهب الثوريات

تأتى فى 4/5 نوفمبر وهى زخة شهب سنوية طوسلة الأمد تنتج فقط حوالى 5 الى 10 شهاب فى الساعة، وسيحب القمر شبه الكامل جميع الشهب باستثناء ألمعها هذا العام .

شهب الاسديات

هى شهب متوسطة بحيث يمكن إنتاج ما يصل الى 15 شهابا فى الساعة عند ذروتها، وتاتى فى 17/18 نوفمبر، وسيحجب التربيع الثانى للقمر جميع الشهب الخافتة منها هذا العام.

شهب التوأميات

تاتى فى 13/14 ديسمبر تنتج ما يصل الى 120 شهابا فى الساعة عند ذروتها، وسيحجب القمر المتضائل العديد من الشهب الخافتة هذا العام ولكنها عديدة ومشرقة لدرجة أنه عرضها سيظل جيدآ .

شهب الدبيات

وهى أخر زخة شهب لهذا العام وهى شهب بسيطة تنتج حوالى 5-10 شهب فى الساعة وتاتى فى 21/22 ديسمبر، وسيغادر القمر الجديد تاركا السماء مظلمة لتستمتع بعرض جيد حقى هذا العام .

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أننا شهد خلال عام 2022 ظهور ثلاثة أقمار عملاقة(Super Moon)، ويشاهد أول قمر عملاق لهذا العام فى 14 يونيو من العام 2022.

ونكون على مواعيد مع ثاني الأقمار العملاقة فى عام 2022 فى 13 يوليو، ونلتقى مع أخر قمر عملاق فى عام 2022 فى 12 أغسطس .

وتحدث الأقمار الفائقة أو العملاقة، عندما يكون هناك قمر مكتمل بالقرب من الحضيض، أو أقرب نقطة في مدار القمر إلى الأرض. والنتيجة هي اكتمال القمر يكون أكبر قليلاً وأكثر إشراقاً من غيره على مدار العام، على الرغم من صعوبة ملاحظة الفرق.

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمناسبة بداية العام الجديد 2022 ندوة علمية بعنوان "الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2022".

وأوضح المعهد من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك عن قيام محمد شعبان ( الباحث المساعد بقسم الفلك) بإلقاء محاضرة عامة عن " أهم الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2022."

أشار المعهد أن الندوة سوف تقام بنظام الاون لاين عبر منصة زووم، وسوف تقام الندوة العلمية الاثنين القادم الموافق 10 يناير 2022 فى تمام الساعة 11 صباحا .

ونوه المعهد أن على الراغبين فى حضور الندوة العلمية الدخول من خلال هذا اللينك :

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84456606919...

Meeting ID: 844 5660 6919

Passcode: 742367