القومي للبحوث الفلكية ينشر فيديو عن حركة مذنب ليونارد

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، فيديو يوضح حركة مذنب ليونارد.

وقال المعهد إن الفيديو اخد بواسطة المركبة الفضائية STEREO-A التابعة لوكالة ناسا والتي تدور حول الشمس على نفس المسافة مثل الأرض تقريبًا.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الفيديو يظهر بوضوح الذيل الأيوني الطويل للمذنب ليونارد وهو يمتد ويتطاير بفعل الرياح الشمسية.

وأشار المعهد إلى أن مذنب ليونارد واصل حركته نحو الشمس ، ووصل إلى أقرب اقترابه من الشمس بين مداري عطارد والزهرة دون أن يتفكك ، وهو الآن يتلاشى مع خروجه من نظامنا الشمسي.

مذنب ليونارد

جدير بالذكر أن مذنب ليونارد كان قد اكتشف في يناير 2021، وذلك بحسب موقع "Astronomy" العالم "غريغوري ليونارد"، الذي رصده في صور التقطت من مرصد "إم. ليمون" في أريزونا ليحمل المذنب اسم مكتشفه "ليونارد".

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية عندما اكُتشف المذنب كان على مسافة 750 مليون كيلومتر من الأرض، لكنه اقترب خلال كل تلك الفترة ليصبح على مسافة تتراوح بين 30 إلى 40 مليون كيلومتر. وقد جاء هذا الاكتشاف قبل نحو عام من احتساب خطر المذنب ــ أقرب اقتراب له من الشمس ــ والذي يحدث في 3 يناير 2022.

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية : يعد المذنب ليونارد فائق السرعة، ويخترق النظام الشمسي الداخلي بسرعة 158.71 كيلومتر في الثانية، لكنه سيظل يبدو كجسم بطيء الحركة نظرًا لبعده عن الأرض، وفقًا لموقع "EarthSky".

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه عندما تقترب المذنبات من الشمس، تبدأ هذه الكرات الجليد العملاقة في قذف بعض موادها، مما يشكل هالة أو غيبوبة حول الجسم. يتدفق الغبار والغاز خلف المذنبات لتشكيل ذيولها الطويلة للغاية.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن معظم المذنبات تنشأ من الحافة الجليدية لنظامنا الشمسي ولا تصبح مرئية لنا إلا عندما تسافر عبر النظام الشمسي الداخلي، حيث توجد الأرض.

وأعلن المعهد القومي لـ البحوث الفلكية أن الحسابات المدارية كشفت أن المذنب أمضى الـ 35000 سنة الماضية في طريقه نحو الشمس بعد أن وصل إلى الأوج (ابعد مسافة له من الشمس) على مسافة تبلغ حوالي 3500 وحدة فلكية (اى 3500 ضعف المسافة بين الأرض والشمس) ويعني ذلك أن هذا المذنب يستغرق عشرات الآلاف من السنين لإكمال مداره حول الشمس.

اى ان المذنب ليونارد قد يكون واحدًا من تلك الأجسام السماوية التى لا ترى الا مرة واحدة بالعمر.