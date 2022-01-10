المسحة إيجابية.. إصابة جمال علام رئيس اتحاد الكرة بفيروس كورونا

أكدت نتائج المسحة الطبية التي أجريت اليوم عن إيجابية مسحة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس البعثة دون ظهور أعراض، فيما جاءت نتائج مسحات جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري سلبية.

أصبح منتخب مصر الأول لكرة القدم، كامل العدد بعد ظهور مسحة كورونا الخاصة بمباراة نيجيريا المقرر إقامتها غدا، الثلاثاء، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة الذي تم عبر تطبيق زووم، تنفيذا لسياسة اللجنة المنظمة بالتباعد قدر الإمكان لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

تابع الاجتماع من الجانب المصري، وائل جمعة مدير المنتخب المصري وعمرو سالمان إداري الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات .



وقرر كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قيد مروان داوود في قائمة منتخب مصر التي تخوض البطولة وباتت قائمة المنتخب تضم كلا من حراس المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد ، خط الدفاع: أكرم توفيق - عمر كمال - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود علاء ، الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد سيد "زيزو" - مهند لاشين ، خط الهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي بالإضافة إلى ضم مروان داود.