أحمد موسى عن مشاركة إثيوبيين بـ منتدى شباب العالم: مرحبا بالجميع

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ليس لدينا أي أزمة مع الشعب الأثيوبي، مضيفا أنه حضر لمنتدى شباب العالم شباب من دول إثيوبيا.



وأضاف أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل شباب العالم مرحب بهم في المنتدى بشرم الشيخ، متابعا أن المناخ في شرم الشيخ رائع ويستمتع به جميع الزوار.



وأكد أحمد موسى، أن منتدى شباب العالم رسالة للعالم بأن مصر قوية، مشيرا إلى أن هناك تفاعل ايجابي لعدد كبير من المسئولين على مستوى العالم بمنتدى شباب العالم.



وتابع أحمد موسى، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أولى جلسات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والمقامة حاليا في مدينة شرم الشيخ، كانت مقتضبة، ولها معاني في غاية الأهمية.

