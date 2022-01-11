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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: نجني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي بالرغم من تداعيات كورونا

النائب أحمد البلشي
النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، مع التمثيل الكبير للشباب سيكون له ردود افعال ايجابية على امستوى العالم، مشيدا بالاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، سواء على مستوى التعقيم أو الخدمات المقدمة.

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ونوه النائب أحمد البلشي خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم القاء كلمات هامة من الامين العام للامم المتحدة ورئيس منظمة الصحة العالمية، خلال كلمة مسجلة لهم، دارت عن جائحة كورونا وكيف دارت الجائحة حول العالم واثرت عليه بشكل سلبي.

 

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي تحدث عن اهمية برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي شرعت الدولة المصرية في اتخاذه بعام 2016، منوها ان المصريين الان يجنو ثمار هذا البرنامج، والذي نجم عنه التوسع في اقامة المشروعات والمدن الجديدة التي ابهرت العالم.

 

وتابع أن الرئيس السيسي نوه إلى أهمية برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال كلمته، والذي ساهم في تأمين الدولة المصرية من تداعيات الجائحة، وأن الدولة المصرية اتخذت نهج حافظ على قوام الدولة المصرية.


 

الإجراءات الاحترازية الرئيس السيسي مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي أحمد البلشي

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