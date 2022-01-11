منها اختيار 8 علماء ضمن قائمة ستانفور..عام حافل من الإنجازات الدولية لجامعة حلوان

حصدت جامعة حلوان العديد من الإنجازات الدولية فى عام ٢٠٢١ والتى ساهمت فى تعزيز تواجدها الدولى والتأثير الإقليمي لها وتحسين سمعتها الدولية، وتأتى تلك الإنجازات فى إطار الغاية الخاصة بالتدويل فى خطتها الاستراتيجية التى شاركت فى إعدادها كافة الكيانات الاستراتيجية والكليات المختلفة بالجامعة.

وساهم فى تنفيذها الكيانات المعنية وهى مكتب العلاقات الدولية، ووحدة التصنيف الدولى، ومكتب إدارة الوافدين، بالتعاون مع كافة كليات الجامعة.

ويأتي ذلك تحت رعاية السيد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وتضمنت تلك الإنجازات ما يلى:

- تنظيم سلسلة من الويبينارات الدولية لمكافحة الفساد

- تحقيق تقدم ملحوظ فى التصنيف الدولى

- المشاركة فى المعرض الدولي الرابع للتعليم العالى

- تخصيص ٦٠ منحة دراسية للطلاب الوافدين فى كافة التخصصات

- استقبال رئيس الجامعة لسفير دولة بيلاروسيا

- إختيار ثمانية علماء من جامعة حلوان ضمن قائمة ستانفورد لافضل علماء العالم

- نشر فريق من كلية الطب بحلوان بحث عن مرضى كورونا فى مجلة اللانست العالمية

- زيارة الملحق الثقافى لسفارة الصومال لإدارة الوافدين بالجامعة

- افتتاح وزير الشباب والرياضة للمؤتمر الدولى للرياضة والعلوم والتكنولوجيا بكلية التربية الرياضية

- تكريم جامعة حلوان من مؤسسة QS للتصنيف العالمى للجامعات

- تكريم جامعة حلوان لعلمائها المتميزين فى النشر الدولى

- استقبال وفد جامعة أورادى الرومانية لبحث أوجه التعاون الدولى

- استقبال السفير النمساوى ورئيس البرلمان النمساوى بكلية التربية الموسيقية

- المشاركة فى الملتقى الرياضى للوافدين بجامعة قناة السويس

- توقيع اتفاقيتى تعاون مع جامعتى كازان الفيدرالية الروسية وطشقند للدراسات الشرقية بأوزبكستان.