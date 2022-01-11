اليوم.. إعلان القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس جامعة حلوان

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان بداية يناير 2022، طبقاً لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها.

أوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان يسير وفق شروط و ضوابط معينة ووفق جدول زمني تم تحديده من قبل المجلس، حيث من المقرر أن يبدأ اليوم الثلاثاء 10 يناير، إعلان القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس جامعة حلوان.

ويشمل الجدول الزمني للترشح لمنصب رئيس الجامعة الآتي:

وبدأ فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان 1 يناير 2022 ، و للتقدم للترشح من خلال مقر المجلس الأعلى للجامعات.

الخميس 6 يناير 2022 غلق باب الترشح للقائمة المبدئية.

الأحد والاثنين 9 ،10 يناير 2022 تلقى الطعون بالمرشحين لمنصب رئيس الجامعة.

الثلاثاء 11 يناير 2022 اجتماع اللجنة للبت في الطعون المقدم وإعلان القائمة النهائية للمرشحين و اعلان الجدول الزمنى للمقابلات.

السبت 15 يناير تسليم المرشحين أوراقهم لأعضاء اللجنة.

جميع المقابلات الخاصة بالترشح وتسليم الأوراق يتم بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات.