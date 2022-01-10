جامعة حلوان: تعقيم وتطهير مستمر للقاعات والمدرجات خلال الامتحانات

قال الدكتور ممدوح مهدى القلئم بعمل رئيس جامعة حلوان، إن الامتحانات تسير بانتظام وهدوء منذ اليوم الأول، وأن الجامعة تحرص على تعقيم وتطهير وتهوية القاعات بصفة مستمرة، وتحقيق التباعد و المسافة الآمنة بين الطلاب، من أجل الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

وأشار ممدوح مهدي إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب داخل لجان الامتحانات وتقسيم الفرق على عدة فترات صباحية ومسائية منعا للتكدس والزحام داخل الجامعة .

وأكدت الجامعة أنه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل أو إشاعة يثبت عدم الإصابة بكورونا حديثا، وذلك حفاظا على صحة منتسبى الجامعة وسلامتهم .

ونوهت الجامعة بأنه يجب على الطلاب الالتزام بالتعليمات التالية خلال فترة الامتحانات حرصا على سلامة جميع منتسبيها: