جامعة حلوان: تعقيم وتطهير مستمر للقاعات والمدرجات خلال الامتحانات

قال الدكتور ممدوح مهدى القلئم بعمل رئيس جامعة حلوان، إن الامتحانات تسير بانتظام وهدوء منذ اليوم الأول، وأن الجامعة تحرص على تعقيم وتطهير وتهوية القاعات بصفة مستمرة، وتحقيق التباعد و المسافة الآمنة بين الطلاب، من أجل الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.
وأشار ممدوح مهدي إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب داخل لجان الامتحانات وتقسيم الفرق على عدة فترات صباحية ومسائية منعا للتكدس والزحام داخل الجامعة .
وأكدت الجامعة أنه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل أو إشاعة يثبت عدم الإصابة بكورونا حديثا، وذلك حفاظا على صحة منتسبى الجامعة وسلامتهم .
ونوهت الجامعة بأنه يجب على الطلاب الالتزام بالتعليمات التالية خلال فترة الامتحانات حرصا على سلامة جميع منتسبيها:
- الالتزام بالحضور مبكرا قبل موعد الامتحان والتواجد أمام مقرات الامتحانات منعا للتكدس والزحام.
- الالتزام بتعليمات رجال الأمن بالجامعة وبلجان الامتحانات.
- التأكد من وجود جميع المتعلقات الشخصية والأدوات الكتابية بصحبة الطالب.
- الالتزام بارتداء الكمامات وحمل المطهرات حرصا على سلامة الجميع.
- توقيع اعتذار عن الامتحان فى حال مرض الطالب أو ظهور أى عرض من أعراض كورونا عليه.
- إبلاغ الطبيب المتواجد على بوابات الجامعة أو داخل مقرات اللجان فى حال ظهور أى عرض من أعراض كورونا على الطالب.