جامعة حلوان فى اسبوع : تنظيم ويبنار دولي عن المناعة الطبيعية والإصابة بـ كورونا... و تطلق معرض بصمة لطلاب القسم الحر بفنون جميلة

جامعة حلوان فى اسبوع :

صيدلة حلوان تنظم ويبنار دولي عن المناعة الطبيعية والإصابة بـ كورونا

افتتاح معرض بصمة لطلاب القسم الحر بفنون جميلة حلوان

حياة بلا تدخين| ندوة خلي إرادتك بطولة بتربية رياضية بنات حلوان



شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الاسبوع وحتى الان.



نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان ويبنار دولي عن علاقة المناعة الطبيعية والإصابة بفيروس كورونا، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، حيث ألقت الدكتورة أمل عامر أستاذ المناعة بجامعة أوهايو الأمريكية محاضرة عن دور المناعة الطبيعية في استجابة الجسم لفيروس كورونا وتحديد شدة الإصابة، وأدار اللقاء الدكتور رامي عزيز أستاذ المناعة بجامعة القاهرة ومدير وحدة أبحاث المناعة بمستشفى 57357.

وقد شارك بالحضور ما يزيد عن مائة باحث من الجامعات ومراكز البحوث المصرية وبعض الدول الأجنبية والعربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، موريشيوس، ماليزيا، نيجيريا، السعودية والإمارات.

نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان معرض القسم الحر تحت عنوان " بصمة " برعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور عمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة، و الدكتورة / أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأقيم بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان معرض القسم الحر تحت عنوان " بصمة " بقاعة العرض الكبرى بالكلية، حضر الإفتتاح مجموعة من السادة أعضاء هيئة التدريس.

وشارك بالمعرض عدد ( ٧٠ ) دارسا شاركوا بمجموعة متنوعة من الأعمال الفنية ، عبارة عن عدد ( ٦٧ ) عمل رسم وتصوير، عدد ( ٩ ) عمل عرايس، عدد ( ١٣ ) عمل نحت ميداني، عدد ( ٥ ) أعمال نحت بارز

نظمت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان ندوة (خلي إرادتك بطولة ) بالتعاون مع جمعية بلا تدخين وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة امل رياض عميد الكلية، الدكتورة مروة الدهشوري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وتضمنت الندوة إطلاق مبادرة للحد من ظاهرة التدخين، حاضر في الندوة كل من الدكتورة سامية ربيع الأستاذ بكلية التربية الرياضية بنات التي بدأت حديثها عن أخطار التدخين، وأخطار السجائر، حيث يسبب التدخين السرطان بأنواعه ،مرض السل ،تصلب الشرايين ،ضغط الدم،ضيق التنفس الربو ،الإجهاض عند النساء ،التشوهات للمواليد ،موت المواليد ،الجلطة الدموية واضرار على الجهاز العصبي واضرار على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.