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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتطوير التعليم.. التقويم الطلابي بحلوان تطلق دورات لأعضاء هيئة التدريس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز القياس والتقويم الطلابي بـ جامعة حلوان، عن عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

 

وتهدف الدورات إلى:

  • التعرف على مفهوم نواتج التعلم والتقويم التربوي لاداء المتعلم
  • استنتاج معايير تقويم نواتج التعلم ومؤشراتها
  • وتقديم نقدًا لاساليب وعمليات التقويم الحالية
  • اقتراح بعض التحولات الضرورية لتطوير تقويم نواتج التعلم
  • التعرف على الوضع الراهن لخريجي التعليم الجامعي
  • استنتاج دواعي تطوير تقويم أداء الطلاب
  • التعرف على أنواع أسئلة اختيار الاستجابة ومميزاتها وعيوبها وكيفية صياغة هذه الأسئلة بمهارة وتصميم بطاقة ملاحظة لقياس كل من الجوانب العملية والوجدانية

ويتم التسجيل بهذه الدورات، بنظام الأون لاين عن طريق التواصل مع المركز عبر صفحته الرسمية.

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العلاقات الدولية بحلوان: نعمل على رفع تصنيف الجامعة ودعم البحث العلمي

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معهد إعداد القادة بحلوان: نعمل على تنمية الأداء القيادي وتحسين القدرات

كما أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر يناير ٢٠٢٢، انطلاقا من حرص الجامعة على تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وتشمل هذه البرامج:

  • دورة تدريبية عن نظم الامتحانات وتقويم الطلاب يومى الأحد والإثنين 9, 10 يناير ٢٠٢٢
  • التقويم الذاتى والتقرير السنوى يومى الثلاثاء والأربعاء 12 , 13 يناير ٢٠٢٢ .

  • العمل تحت الضغوط النفسية يومى الأحد والإثنين 16,17 يناير ٢٠٢٢ .
  • مهارات العرض الفعال يومى الثلاثاء والأربعاء 18,19 يناير ٢٠٢٢ .
  • ريادة الأعمال فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ يومى الأحد والإثنين ٢٣،٢٤ يناير ٢٠٢٢
  • الإرشاد الأكاديمى يومى الثلاثاء والأربعاء  ٢٤، ٢٥ يناير ٢٠٢٢
الدورات التدريبية جامعة حلوان تطوير التعليم أعضاء هيئة التدريس دورات تدريبية

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