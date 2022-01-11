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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قورة: تنظيم منتدى شباب العالم يؤكد قدرة مصر على التعامل مع الأزمات

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن التنظيم الرائع والافتتاح الأسطوري لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة والذى تدور فعالياته بمدينة شرم الشيخ بعث برسالة للعالم كله على النجاح الكبير لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التعامل مع الازمات مشيراً الى أن الواقع أكد أن مصر استطاعت أن تتخطى تداعيات جائحة كورونا، وأن تنجز عددا كبيرا من المشروعات القومية التى لم تتوقف دقيقة واحدة فى جميع انحاء البلاد واستمرت على مدار 24 ساعة يوميا .

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ووجه " قورة " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للقائمين على تنظيم منتدى شباب العالم مؤكداً أن العالم كله انبهر بالتجربة المصرية رفيعة المستوى فى تنظيم هذا الحدث العالمى فى ظل تواجد فيروس كورونا مع الالتزام التام والحقيقى وبأسلوب علمى وعملى بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا  .


وقال عضو مجلس النواب أن تنظيم هذا المنتدى أكد للعالم أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى اصبح لديها مؤسسات مصرية كبيرة ومنظمة تستطيع أن تتعامل مع أزمة كورونا، بجانب وجود قوى بشرية قادرة إضافة إلى وجود منظومة صحية قادرة على التعامل والمواجهة مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا ولذلك كان هذا التنظيم الرائع في هذا المنتدى العالمى بهذا الجمع وهو ما يؤكد قدرة الدولة المصرية بكل قيادتها وشعبها ومؤسساتها للتعامل مع المؤسسات.

أحمد عبد السلام قورة مجلس النواب منتدى شباب العالم شرم الشيخ جائحة كورونا

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