منتدي شباب العالم..محمود محي الدين يتحدث لـ "صدى البلد"..كيف تغلبت مصر على التحديات الاقتصادية؟

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المقام في شرم الشيخ من فترة 10 إلى 13 يناير الجاري وبحضور عدد من ضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وتناول الرئيس السيسي عدد من المحاور الهامة أثناء حديثه في افتتاحية المنتدى، حيث ناقش الأوضاع الاقتصادية المصرية وتأثير جائحة كورونا وقدرة الاقتصاد على تجنب تأثيرات الجائحة.

وأوضح السيسي أنه تم تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.6% في عام 2019-2020، بينما في عام 2021 تم تحقيق 3.3%، مؤكدًا أن هناك دول كثيرة لم تحقق هذا النمو فى ظل جائحة كورونا.

منتدي شباب العالم

الإصلاحات الاقتصادية المصرية

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن عام ٢٠١٤ كان يوجد بها مشاكل كثيرة واختلالات في الموازنة العامة للدولة والنظام الخاص بالنقد الأجنبي وسعر الصرف، وكان هناك أسعار صرف متعددة في السوق السوداء وهذا لا يساعد المصدر ولا المستور ولا يطمئن المدخر من المواطنين.

وأضاف محيي الدين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة مع تطوير التعليم والصحة وتطوير البنية الأساسية، تحتاج بدون قاعدة اقتصادية قوية واستقرار اقتصادي وتصورات الاستثمار بما يمنع تدهور البيئة والمناخ، لا نستطيع مواجهة موجات التضخم والغلاء.

وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي لا يحدث في وقت قصير، بل يبنى على التدريج، لافتا إلى أنه بمتابعة التقارير المتداول عن أداء الاقتصاد المصري بعد هذه الإصلاحات وجدنا تميز الأداء الاقتصادي المصري.

مؤشرات النظام الاقتصادي

وكشف أن الاقتصاد يعتمد على عدد من المؤشرات منها مؤشر التضخم والنمو الاقتصادي ومؤشر البطالة ومؤشر الفقر وغيره من المؤشرات.

وأضاف أن الذي حدث من تقدم في السنوات الماضية والحفاظ على نمو اقتصادي موجب، لم يكن يوجد هذا الأمر، خاصة السنة الماضية، لكن استطاعات مصر تحقيق معدل تشغيل جيد ولم تزد معدلات البطالة على الشكل الذي كان متوقع بسبب جائحة كورونا.

ويذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جميع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

منتدى شباب العالم

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم بدء وصول الوفود المشاركة بالنسخة الرابعة للمنتدى الجمعة لمدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم، وتنطلق الفعاليات بحضور ورعاية الرئيس السيسي في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

كما أعلنت إدارة المنتدى عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التى يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقى لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

وأوضحت أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة فى الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو مشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادا على موضوع الحدث، وتخصيص فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة فى الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التى يقدمها الراغبون فى القيام بدور المتحدثين.

وأكدت الحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوى القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علميا وأصحاب التجارب الإنسانية الملهمة.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتى؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم

وتتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء غد الاثنين لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعقد خلال الفترة "10 - 13" يناير الجارى بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا؛ لفتح آفاق الحوار مجددا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كافة المستويات.