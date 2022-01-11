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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة للتفتيش على منافذ بيع اللحوم بالأقصر

صدى البلد

 شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، برئاسة الدكتور فتحي سلمي ، حملة مكبرة للتفتيش على عدد من منافذ بيع اللحوم والمواد الغذائية بمدينة إسنا.

 

يأتى ذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش على المطاعم والمجازر ومحلات بيع الجزارة والأسماك والثلاجات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

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وقاد الحملة الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، بالاشتراك مع المقدم محمد عبد العزيز رئيس مباحث التموين بالأقصر، وإدارة تموين إسنا، حيث تم التفتيش على عدد من محلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات والهيبر ماركت داخل المدينة.


وتمكنت الحملة، من ضبط إجمالي كمية ٩١ كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وبيانتها كالآتي: ٣٣ كيلو جرام من شحوم حيوانية، و١١ كيلو جرام من اللحوم المستوردة، و٤٧ كيلو جرام من الدواجن ومن مصنعات اللحوم والدواجن، وجميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تغير في الخواص الطبيعية ووجود تغير في اللون والرائحة، وتم تحرير عدد 2 محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.


وأكد الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أن الحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة لضبط اي مخالفات او تلاعب في المواد الغذائية، وذلك حفاظا على صحة سلامة المواطنين وسلامه الغذاء المطروح في الأسواق.

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