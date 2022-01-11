حقوق الشيوخ: تمكين المرأة ساهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية

أشادت النائبة، رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، وذلك لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على المرأة.

وأكدت “ اسحق ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن المرأة المصرية كان لها الدور الإيجابي الأكبر فى إنجاح سياسيات الاصلاح الاقتصادى ، لتكبدها مسيرة الإصلاح الاقتصادى ، مشيرة إلى أنها لم تتردد لحظة فى دعم سياسات الرئيس السيسى ،فى تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي، لاسيما فى ظل الظروف الاستثنائية التى فرضتها جائحة كورونا على جميع دول العالم ، يأتى ذلك ثقة وإيمانا فى القيادة السياسية الحكيمة ، و الذى أنقذ مصر من شبح الإفلاس بعد ان كانت مصر فى حالة اقتصادية فى قمة الصعوبة .

وأشارت إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، عملت على تنفيذ تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين ، من خلال عدد من الآليات، تمثلت فى تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً، علاوة على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين، بالمجالات المختلفة .

و أوضحت أمين سر حقوق الشيوخ، أن المرأة المصرية تلعب دورا أساسيا فى النشاط الاقتصادي، لافتة إلى أن تمكينها على كافة الأصعدة السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، والصحية لم يعد مجرد حديث يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، بل أصبح ضرورة حتمية ، لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، باعتبارها عنصر فاعل فى مخططات التنمية والتطور ، وبناء المجتمعات.

وتشارك الدكتورة مايا مرسي في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، جلسة بعنوان " نحو عالم آمن وشامل للمرأة " ، والتى تعقد اليوم وتهدف إلى رصد وتحليل تداعيات جائحة كورونا على أوضاع النساء، والجهود المبذولة فى الحد من الآثار السلبية للجائحة على أوضاع النساء ، وكيفية خلق بيئة عمل آمنة وداعمة للنساء ، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تحقيق تكافؤ الفرص فى بيئات العمل .

كما تناقش الجلسة العديد من المحاور من بينها آليات التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة في ظل الجائحة ، وكيف ساهم انتشار الوباء فى تزايد العنف الموجهة ضد النساء ، والجهود المبذولة لخلق عالم آمن للنساء .