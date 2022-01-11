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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية توضح حقيقة تسبب الشمس فى زلزال اليوم

زلزال
زلزال

أجاب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول سؤال ورد إليه أن يكون زلزال اليوم، يوجد به علاقة بالشحنات الايونية المنبعثة من الشمس وهى التى تؤدى إلى حدوث هذه الزلازل .

و قال الدكتور هشام عيد إن فكرة أن تكون الشحنات الايونية المنبعثة من الشمس هي المسببة للزلازل، هو موضوع علمي يطول شرحه ويحتاج إلى التعمق في الدراسة ولا يمكن أن نأكد بصحة هذا الأمر أو نفيه الآن.

واشار الدكتور هشام عيد إلى أن منطقة شرق البحر المتوسط منطقة نشطة زلزاليا ويحدث بها زلازل بصورة متكررة وليس بالأمر الجديد عليها حدوث زلزال فى هذه المنطقة معروفة تاريخآ بحدوث الزلازل  .

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 يناير 2022، هزة أرضية، فى  منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط فى تمام الساعة الثالثة و 7 دقايق..

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 60 كم حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وأشار الدكتور جاد القاضي أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة  الهزة سطحية.

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تغطية علمية إعلامية عن زلزال قبرص الذى حدث فجر اليوم بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، وذلك بالتعاون مع زملائنا من جامعة ثالونيك باليونان.

يتم بث اللقاء مباشر على صفحات المعهد على منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا ويمكن للرغبين فى حضور الجلسة الدخول الى عبر هذا الرابط وحضور الندوة من خلال ابلكيشن زووم :

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/3229058995?pwd=UHZ4U2VBbFExRnhjTXFwd3JNTHhVQT09

Meeting ID: 322 905 8995
Passcode: 12345

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