بقوة أقل.. البحوث الفلكية تتوقع حدوث توابع لزلزال اليوم

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية زالزال اليوم الذى حدث مع الفجر وكان مركزه شرق جزيرة كريت بقوة 6.6 على مقياس ريختر فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط.

وأشار الدكتور جاد القاضي الى أنه من المتوقع حدوث توابع زلزالية أو (هزات ارتدادية) لـ زلزال اليوم .

وطمأن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزوفيزقية، أن هذه الهزات الارتدادية أو التوابع الزلزالية سوف تكون بقوة أقل من الزلزال الرئيسى الذى حدث اليوم.

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، هزة ارضية بقوة 6.6 على مقياس ريختر فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط فى تمام الساعة الثالثة و 7 دقايق.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 يناير 2022، هزة أرضية، فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط فى تمام الساعة الثالثة و 7 دقايق..

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 60 كم حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة.

وأشار الدكتور جاد القاضي أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة سطحية.