رئيس جامعة حلوان يتفقد امتحانات الفنون التطبيقية والتربية الموسيقية والفنية ورياضية بنات

أجرى اليوم الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية على كافة لجان الامتحانات بكلية الفنون التطبيقية.

وخلال الجولة على إحدى اللجان الخاصة تحدث الدكتور ممدوح مهدى مع الطالبات مؤكدا على أن إدارة الجامعة تحرص على تقديم كافة الدعم الكامل لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر، وقد رافقه اثناء الجولة الدكتورة ميسون قطب القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية.

كما قام الدكتور ممدوح مهدى بجولة إلى كلية التربية رياضية بنات ورافقه الدكتورة أمل رياض القائم بعمل عميد الكلية، وكذلك كلية الفنون الجميلة ورافقه الدكتور عمرو سامى عميد الكلية، وأيضا كلية التربية الفنية ورافقه الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وكلية التربية الموسيقية ورافقه الدكتور محسن السيد القائم بعمل عميد الكلية، وذلك لمتابعة جاهزية الكليات لامتحانات التيرم الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022

كما اطمأن الدكتور ممدوح مهدى خلال الجولة على انتظام سير العملية الامتحانية وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، موضحا حرص قيادات الجامعة على المتابعة الدورية للطلاب أثناء الامتحانات للاستماع لهم، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح، مؤكدا على الحرص الدائم للتواصل المستمر مع الطلاب للاستماع لهم وتلبية مطالبهم، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح .

وفى ذات السياق أكد مهدى على التشديد على تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات وبعدها، مع التأكيد على ضرورة تهوية القاعات.

IMG-20220111-WA0027

IMG-20220111-WA0028

IMG-20220111-WA0029

IMG-20220111-WA0030

IMG-20220111-WA0024

IMG-20220111-WA0025

IMG-20220111-WA0026

IMG-20220111-WA0022

IMG-20220111-WA0021

IMG-20220111-WA0023