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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوبارو فورستر E-Boxer موديل 2022 تكتسب تحديثات جديدة | صور

سوبارو فورستر E-Boxer موديل 2022
سوبارو فورستر E-Boxer موديل 2022 تكتسب تحديثات جديدة | صور

كشفت سوبارو عن تفاصيل جديدة لمواصفات سيارة Forester e-Boxer المحدثة لعام 2022، مع سلسلة من التحديثات الفنية المتعلقة بسلامة العملاء والتي تهدف لتحسين تجربة القيادة وجعلها أكثر راحة وسلاسة.

سوبارو فورستر E-Boxer موديل 2022 تكتسب تحديثات جديدة

تشمل المزايا الرئيسية واجهة أمامية محدثة، مع تغييرات في الشبكة والمصابيح الأمامية وأغطية مصابيح الضباب ووظيفة التحكم بالإيماءات الجديدة للسائقين لتغيير درجة حرارة سيارتهم من خلال حركات اليد.

ستأتي المواصفات الجديدة بثلاثة مستويات هي Subaru e-Boxer: L Eyesight  و Sport Eyesight  و S Eyesight 

سوبارو فورستر E-Boxer موديل 2022 تكتسب تحديثات جديدة 

تم تجهيز طرازات L Eyesight للمبتدئين بمصابيح أمامية LED أوتوماتيكية، وعجلات 17 بوصة، وعجلة قيادة جلدية، ومقاعد أمامية مُدفأة كهربائياً، ونظام تحكم في المناخ ثنائي المنطقة، وشاشة معلومات ترفيهية تعمل باللمس بقياس 8 بوصة مع كاميرا للرؤية الخلفية بالإضافة لدعم أنظمة ابل كار بلاي وندرويد اوتو.

سوبارو فورستر E-Boxer موديل 2022 تكتسب تحديثات جديدة | صور

يضيف Sport Eyesight عجلات بقياس 18 بوصة وزجاج خصوصية وفتحة سقف زجاجية تتحرك كهربائياً، وخياطة برتقالية ولهجات سفلية ومقاعد رياضية كهربائية، وملاحة عبر الأقمار الصناعية، ودخول بدون مفتاح، وشاشة عرض جانبية.

سوبارو فورستر E-Boxer موديل 2022 تكتسب تحديثات جديدة | صور

تستفيد سيارات S Eyesight من عجلات خماسية الأضلاع بقياس 18 بوصة أمامية وخلفية مطلية بالفضة وواقيات سفلية، ومقاعد خلفية مدفأة، ونظام صوت Harman Kardon الاختياري المتميز.

جهزت جميع الطرازات بـ 11 وظيفة للسلامة، بما في ذلك الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومنع مغادرة المسار، والتحكم التكيفي في ثبات السرعة، والفرامل قبل الاصطدام.

سوبارو فورستر E-Boxer موديل 2022 تكتسب تحديثات جديدة 

يتوفر خيار محرك واحد فقط في جميع المستويات، وهو محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مقترن بمحرك كهربائي دائم متزامن بقوة 13.5 كيلو وات في الساعة، ينتج قوة تصل الى 147 حصانًا مع سرعة قصوى تبلغ 116 ميلاً في الساعة ووقت من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة يصل الى 11.8 ثانية.

يمكن الإختيار بين ثلاثة أوضاع للقيادة وهي Engine و EV وMotor Assist ، سوف يلتزم e-Boxer  بالطاقة الكهربائية من حالة التوقف التام أو عند السرعات المنخفضة، مع بدء تشغيل المحرك من سرعات تصل إلى 25 ميلاً في الساعة.

سوبارو فورستر E-Boxer موديل 2022 تكتسب تحديثات جديدة 

تقول سوبارو إن e-Boxer يمكنه القيادة على الطاقة الكهربائية بالكامل لمسافة ميل واحد عند السرعات العالية، حيث يتم استخدام محرك الإحتراق الداخلي لإعادة شحن البطارية.

يتوفر طراز سوبارو فورستر E-Boxerموديل 2022  من الداخل بمساحة شحن تبلغ 509 لتر، وتزيد إلى 1779 لتر مع وجود المقاعد الخلفية لأسفل تمت إضافة خطافات شحن إلى صندوق السيارة ويمكن للمركبة سحب وزن يصل الى 1870 كجم.

سوبارو فورستر E-Boxer موديل 2022 تكتسب تحديثات جديدة | صور
سوبارو Forester e-Boxer Forester بسبب انقطاع الكهرباء القيادة سيارة

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