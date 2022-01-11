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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مصطفى سالم: قرار محافظة سوهاج بطرد المحامين من نقابتهم يحتاج لإعادة دراسة

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج بطلب إحاطة ضد الواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن رفض محافظة سوهاج  إعادة تخصيص أو تأجير الأرض التى كانت قد خصصتها المحافظة سابقا لنقابة المحامين الفرعية بسوهاج والتى تقع بشارع أسيوط- سوهاج الرئيسي الأمر الذي يهدد بطرد المحامين من مقر نقابتهم المسئولة عن احتضان ورعاية المحامين أبناء محافظة والدفاع عن حقوقهم بما يتيح ممارسة مهنة المحاماة العريقة.

وكانت محافظة سوهاج قد اتخذت قرار بتخصيص قطعة ارض في يناير 1991 بمدينة سوهاج لمدة 30 سنة لتكون مقر للنقابة الفرعية للمحامين بمحافظة سوهاج وانتهت مدة التخصيص وفقا للقرار في يناير 2021 وتفاجئ أعضاء النقابة ومحامي المحافظة بأتجاه محافظ الإقليم نحو أتخاذ خطوات وإجراءات لطرد المحامين من مقر النقابة الذي يخدم عشرات الآلاف من المحامين وأسرهم

وما يزيد الأمر غرابة هو أن الأرض التى كانت مخصصة منذ 30 عاما أقيم عليها المبني الإداري للنقابة وعدة أنشطة  خدمية أخري فيما تعد نقابة المحامين بسوهاج احدي النقابات المهنية الوطنية الهامة التى تقوم بعملها في خدمة المحامين وأسرهم بسوهاج الأمر الذى يؤكد غرابة قرار المحافظة و عدم دراستة و يترتب على تنفيذة طرد المحامين من نقابتهم والتى تعد واحدة من أقدم وأعرق النقابات المهنية بسوهاج والتى تضم أكبر عدد فى عضوية جمعيتها العامة .

ومن جانبه أكد النائب مصطفى سالم أن أتجاة المحافظة لطرد ووقف عمل النقابة سيكون قرار جانبه الصواب ويحتاج إلى أعادة دراسة وتقدير للموقف وأنه سوف يستمر فى متابعة الأمر حتى يحصل المحامين على حقوقهم وتظل نقابة المحامين بسوهاج منارة للجميع وأحد النقابات التى يفخر بها كل سوهاجى .

نقابة المحامين محافظة سوهاج مجلس النواب التنمية المحلية وزير التنمية المحلية

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