التحالف العربي يطلق عملية حرية اليمن السعيد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، انطلاق عملية حرية اليمن السعيد، من محافظة شبوه؛ وذلك بعد تحريرها بشكل كامل من ميليشيات الحوثي.

وقال العميد ركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف في مؤتمر صحفي من شبوة إنها "ليست عملية عسكرية بالمصطلح العسكري بمعنى الحرب، ولكن إلى أن تنقل اليمن إلى النماء والازدهار".

وأكد المالكي أن "الشعب اليمني الكريم يستحق الحياة"، مضيفا أن "اليمن يستحق أن يكون في مصاف الدول الخليجية".

وأعرب متحدث التحالف عن سعادته بتحرير محافظة شبوة، متوجها بالشكر لقوات ألوية العمالقة والجيش، بالإضافة إلى دولة الإمارات على الدعم الذي قدموه.

وأوضح أن التحالف دعم عمليات الجيش اليمني ولا يزال من أجل تطهير البلاد من تلك الميليشيات، ودعم الحكومة الشرعية، لصالح اليمنيين أجمع.

وأكد المالكي أن الميليشيات لا تزال تستعمل ميناء الحديدة بشكل واضح من أجل تهريب الأسلحة، مشددا على أن الأدلة على ذلك ثابتة ولا تقبل الشك.

وشدد على أن "الانتهاكات الحوثية واضحة للجميع وأن لجنة الخبراء أثبتت أن كافة الأسلحة مهربة من النظام الإيراني لليمن سواء كانت من الحديدة أو بحر العرب".

من جهته، شكر محافظ شبوة، دعم التحالف، قائلاً "نثمن الدعم الجوي الذي قدمه تحالف دعم الشرعية في استعادة المحافظة"، مشيرا إلى أن دور التحالف أساسي في الانتصار على الحوثيين وتحرير مديريات المحافظة الثلاث، عسيلان وبيحان وعين.