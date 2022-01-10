اليمن.. ألوية العمالقة تسيطرعلى محافظة شبوة بالكامل من الحوثيين

أعلنت قوات ألوية العمالقة اليمنية، الاثنين، استردادها جميع مديريات محافظة شبوة من جماعة الحوثي في اليمن.

وأكدت ألوية العمالقة في بيان على تويتر انتهاء استكمال المرحلة الثالثة من عملية "إعصار الجنوب بتحرير مديرية عين في اليوم العاشر من العمليات"، مشيرة إلى تحرير محافظة شبوة بالكامل.

وفي وقت سابق، تمكنت قوات ألوية العمالقة من السيطرة على مركز مديرية عسيلان وغالبية مناطق شبوة، بينها العلم والعكدة وحيد بن عقيل، خلال عملية عسكرية واسعة أطلقتها ضد الحوثيين.

وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية، الاثنين، اكتمال تحرير جميع مديريات محافظة شبوة بعد تحرير مديرية عين، وقدمت قيادة ألوية العمالقة الشكر لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ومساندة الإمارات.

وبات كامل مديريات شبوة الـ 17 تحت سيطرة الشرعية اليمنية، بعد انسحاب الحوثيين صوب محافظة البيضاء المجاورة.

يذكر أن شبوة هي ثالث أكبر محافظة من حيث المساحة في اليمن، إذ أنها محافظة محورية لها أهمية خاصة للجنوب بحكم موقعها الجغرافي الذي يتوسط البلاد.

وتكمن أهمية شبوة في مواردها الطبيعية حيث تضم حقولا ومنشآت نفطية، وميناءين استراتيجيين لتصدير الغاز والنفط.