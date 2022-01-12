رامي صبري يشارك متابعيه بصورة جديدة له | شاهد

نشر الفنان رامي صبري، صورة له، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق رامى صبرى على الصورة بـ وضع قلب اسود ، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه .

وحققت أغنية “هموت من غيرها” لـ رامي صبري، نجاح كبير جداًَ حيث تصدرت التريند رقم 1 وكسرت حاجز المليون مشاهدة بعد يوم فقط من طرحها عبر القناه الرسمية على “يوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “أوقات الحاجة اللي في ايدنا.. اللي احنا عليها اتعودنا بنقول إنها مضمونة وباقية ومش هتروح .. وانا دايما كنت بعيد عنها قال إية فاكر نفسي ضامنها .. مش عارف إني سايبها كتير قلبها مجروح .. وانا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاش .. هيجيلك يوم فعلا تخسرني .. مبسمعهاش”.

“هموت من غيرها” كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع أسامة الهندي.

وكان الفنان رامي صبري، قد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “هموت من غيرها” وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.