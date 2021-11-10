الطب الشرعي يرد علي تشكيك رامي صبري في تقرير وفاة شقيقه ..لاتعليق

أكدت مصلحة الطب الشرعي أنها ملتزمة بما يصدر عن النيابة العامة بشأن تقرير الصفة التشريحية لشقيق المطرب رامي صبري.

وقال مصدر مسئول بالمصلحة تحفظ على ذكر اسمه، إن التقرير أثبت وفاة كرم صبري شقيق المطرب رامي صبري نتيجة "اسفكسيا الغرق".

وتابع أن التقرير تضمن أن الضحية توفي بعد أن امتلأت رئتاه بالماء عقب سقوطه بالترعة ومقاومته الغرق.

وأضاف المصدر أن الطب الشرعي سيلتزم بقرار النيابة سواء بالاكتفاء بتقرير اللجنة الثلاثية والتي أثبتت وفاة الضحية نتيجة إسفكسيا الغرق أو اتخاذ قرار آخر يتعلق باستخراج جثة الضحية وإعادة تشرحها.

ورفض المصدر التعليق على تصريحات المطرب رامي صبري بالتشكيك في تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب وفاة شقيقه، قائلا "لسنا جهة تعليق، ونحن ملتزمون بقرار النيابة".