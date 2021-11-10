عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الطب الشرعي يرد علي تشكيك رامي صبري في تقرير وفاة شقيقه ..لاتعليق

رامى صبرى
رامى صبرى

أكدت مصلحة الطب الشرعي أنها ملتزمة بما يصدر عن النيابة العامة بشأن تقرير الصفة التشريحية لشقيق المطرب رامي صبري.

وقال مصدر مسئول بالمصلحة تحفظ على ذكر اسمه، إن التقرير أثبت وفاة كرم صبري شقيق المطرب رامي صبري  نتيجة "اسفكسيا الغرق".

بعد تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: اللي فاهم إن حق كريم هيروح يبقي بيحلم

رامي عياش يكشف تفاصيل أعماله الأخيرة مع أبلة فاهيتا

وتابع أن التقرير تضمن أن الضحية توفي بعد أن امتلأت رئتاه بالماء عقب سقوطه بالترعة ومقاومته الغرق.

وأضاف المصدر أن الطب الشرعي سيلتزم بقرار النيابة سواء بالاكتفاء بتقرير اللجنة الثلاثية والتي أثبتت وفاة الضحية نتيجة إسفكسيا الغرق أو اتخاذ قرار آخر يتعلق باستخراج جثة الضحية وإعادة تشرحها.

ورفض المصدر التعليق على تصريحات المطرب رامي صبري بالتشكيك في تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب وفاة شقيقه، قائلا "لسنا جهة تعليق، ونحن ملتزمون بقرار النيابة".

رامي صبري مصلحة الطب الشرعي الطب الطب الشرعى النيابة العامة تقرير الطب الشرعي نيابة العامة

ترشيحاتنا

أول تعليق من سفيري لبنان في السعودية والبحرين بعد طردهما

بعد اشتعال الصراع المسلح .. ألمانيا تدعو رعاياها لمغادرة إثيوبيا فورا

أفضل الأعمال للميت بعد موته.. الإفتاء تجيب

منظمة فرنسية تحذر : لا داعي لتناول هذا النوع من لقاحات كورونا

آبل تطلق تحديثا طارئا لـ15 نموذجا من أجهزة ماك .. إليك القائمة

الطب الشرعي: لا تعليق على تشكيك رامي صبري في تقريرنا عن وفاة أخيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

انتبهي للأعراض .. فيروس يضرب الأطفال بقوة ويصيب القصبات الهوائية

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

الوجبات بتتحضّر في الحمام ..ضبط 250 كيلو دواجن فاسدة بمطعم شهير بطنطا..شاهد

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

رد فعل رمضان صبحي بعد استبعاده من منتخب مصر.. مدرب بيراميدز يوضح

«نطيت من العربية».. التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق ميكروباص بفتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

بعد حظره في مصر والعالم العربي.. ما الذي يحتويه فيلم أنجلينا جولي Eternals

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

فيديو

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

نائب تكساس يحدد شروط الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية.. ما القصة؟ فيديو

فيديوجراف.. 3 متسولات يتعاطين الهيروين في شارع بالبراجيل

منهارة حرفيا.. فتاة توثق لحظة تحرش سائق ميكروباص التجمع بها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ