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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية: ندين الهجوم الانتحاري في مقديشو وندعو لإعلاء المصلحة الوطنية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

دانت مصر الهجوم الانتحاري الآثم الذي شهدته العاصمة الصومالية مقديشو اليوم، الأربعاء، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمُصابين عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية. 

وقدم بيان وزارة الخارجية، خالص التعازي للصومال الشقيق حكومةً وشعباً ولأسر الضحايا متمنيةً سرعة الشفاء للمُصابين.

وأكد البيان أن مصر تتضامن كاملا مع الصومال في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، داعية الأطراف الصومالية إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا من خلال تنفيذ ما تم التوافق عليه مؤخراً بشأن الانتهاء من عقد انتخابات مجلس الشعب الفيدرالي بحلول ٢٥ فبراير ٢٠٢٢، كخطوة نحو تحقيق الاستقرار في الصومال.

 

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