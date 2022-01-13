اليمن.. التحالف العربي يعلن تدمير مروحية للحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تدمير طائرة مروحية تابعة لمليشيات الحوثي، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أنه "دمر طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء إلى جبهة مأرب الجنوبية".

وأضاف التحالف أنه يرصد "تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات وعلى الحوثيين وقف أي محاولة" بهذا الشأن.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من أمس مقتل 110 من مسلحي الحوثيين، وتدمير 11 آلية عسكرية لهم، وذلك عبر 17 عملية نفذتها قواته ضد الجماعة في محافظة مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

والسبت الماضي، أعلن التحالف عن انطلاق عملية عسكرية باسم حرية اليمن السعيد في كافة جبهات لتحرير المحافظات من أيدي ميليشيات الحوثي وإنماء البلد.

وقال مستشار الرئيس اليمني، عبدالملك المخلافي، إن انطلاق عملية تحرير اليمن، بداية لمرحلة هامة في معركة استعادة الدولة من الحوثيين.

وأضاف، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "انتصارات الجيش وألوية العمالقة، والمقاومة والتحالف العربي بقيادة السعودية، وإطلاق عملية تحرير اليمن السعيد بداية لمرحلة هامة في معركة استعادة الدولة الوطنية اليمنية من براثن المشروع الطائفي الحوثي المدعوم من إيران".

وتابع أن "استعادة اليمن من أيدي المليشيات الطائفية العنصرية الحوثية وأنياب المحور الفارسي ليست مجرد رغبة ولكنها خيار وحيد للشعب اليمني والشرعية والقوى الوطنية مدعومة بالتحالف العربي، للحفاظ على هوية الشعب ومستقبل أجياله وانتمائه إلى محيطه وأمته".