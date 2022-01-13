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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفرو .. فيفي عبده تستعرض جمالها عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهوها صورة جديدة  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت فيفي بإطلالة شتوية جذابة خطفت بها  الأنظار مرتدية جاكيت فرو باللون الوردي، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

 

بإطلالة شتوية.. فيفي عبده تتألق في أحدث ظهور

ببدلة رقص.. إطلالة جذابة لـ فيفي عبدة عبر انستجرام


جاء في إعلان الفنانة فيفي عبده عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، إعلان إحدى منتجعات مدينة أبو ظبي، مقابلة فيفي عبده لمدة ساعتين مقابل أسعار معينة تتفاوت حسب الفئة المختارة وفرق الأموال.

 

يستطيع وفقًا للإعلان كل من يحجز فئة البلاتينيوم أن يستمتع بجلسة «مثيرة» مع فيفي عبدة لمدة ساعتين من 11 صباحًا وحتى 1 ظهرًا يوم السبت والأحد 22 و 23 يناير الجاري.

 

جلسة مثيرة مع فيفي عبده
يوضع الإعلان أن أصحاب فئة البلاتينيوم يمكنهم الاستمتاع بجلسة مثيرة مع الفنانة يفي عبدة لمدة ساعتين، حيث يشمل العرض إلقاء التحية والتصوير وفرصة تناول الغداء مع الفنانة مقابل 1100 درهم إماراتي، أي ما يعادل 4700 جنية مصري، للشخص الواحد.

 

أصحاب الفئة الذهبية سوف يتمكنون من لقاء فيفي عبده أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة 4 وحتى 5 ونصف مساءًا، ويمكنهم خلال اللقاء التحية وفرصة التصوير معها مقابل 750 درهم إماراتي، ما يقابل 3200 جنية مصري، للشخص الواحد.

 

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