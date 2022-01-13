الفريق أسامة ربيع يتفقد شركة قناة السويس للاستزراع المائي

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أمس الأربعاء، شركة قناة السويس للاستزراع المائي، وبرفقته مجموعة من قيادات الهيئة، للوقوف على مستجدات أعمال التطوير المختلفة بالشركة.

بدأت الجولة، بتفقد الفريق أسامة ربيع لحوض الترسيب رقم ( ٢١) لمتابعة تطورات أعمال التطوير بالحوض والذي يشتمل على تطوير ورفع كفاءة ٣٦٨ حوضا سمكيا مقسمة على ٤٦ شريحة، تضم كل شريحة منها ٨ أحواض للاستزراع، وتطهير ٢٢٤ حوضا تمهيدًا لاستزراعها.

وتعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال التطوير بالأحواض المستهدفة، والتي يتم من خلالها تدبيش رؤوس الأحواض بالكامل شاملة المصارف، وعمل نظام هيدروليكي وفق أحدث النظم التكنولوجية، بالإضافة إلى تعديل المناسيب الخاصة بالأحواض والمصارف لضمان سهولة الصرف وتجديد المياه للأسماك، وتوصيل الكهرباء لكافة المواقع داخل الحوض.

وأطلع الفريق ربيع على الأعمال الهندسية والمدنية الخاصة بإنشاء مبنى إداري، وسور خارجي محيط بالمزرعة بالكامل.

وخلال الجولة التفقدية، تابع رئيس الهيئة معدلات الاستزراع السمكي بالشركة، حيث بدأت بالفعل أعمال الاستزراع ل ٤٨ حوضًا لاستزراع سمك الدنيس، بالإضافة إلى استزراع ١٦ حوضا بسمك البلطي ومن المقرر طرح حصاد هذه الأحواض من الأسماك في الأسواق في نهاية العام الجاري بمشيئة الله.

في ختام الجولة، التقى الفريق أسامة ربيع بمجموعة عمل الشركات المدنية العاملة بالمشروع تحت إشراف الإدارة الهندسية بالهيئة، ووجه بضغط الجدول الزمني والالتزام بمعايير الجودة وتوصيات الاستشاري المطلوبة بما يمكن معه تحقيق النتائج المستهدفة والنهوض بالشركة في ظل ما تحظى به من اهتمام القيادة السياسية ومقومات النجاح المختلفة.

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