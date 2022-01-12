بالأسماء.. محافظ الإسماعيلية يجرى حركة تغييرات لعدد من القيادات المحلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة القرار رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل تكليف محمد محمود صابر نائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية للقيام بتسيير أعمال رئيس حي ثالث الإسماعيلية لحين تعيين رئيس للحي.

كما تضمن القرار تكليف محمود أحمد محمد الصوري بالعمل نائبا لرئيس مركز و مدينة الإسماعيلية.

وأصدر محافظ الإسماعيلية قرارا رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢، بتكليف المهندس ماجد بسيوني السيد من العاملين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بدرجة كبير، بالمجموعة النوعية للوظائف الهندسية، بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة و ذلك لحين تعيين مديرا للإدارة.

وتضمن القرار تكليف المهندس احمد سالم سلامة سالم من العاملين بديوان عام المحافظة للعمل مدير وحدة تطوير العشوائيات بجانب عمله وكيلا للإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة. ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

علي جانب آخر أصدر المحافظ قرارا رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ بتكليف سعاد أحمد محمد احمد من العاملين بمركز و مدينة الإسماعيلية و المنتدبة بديوان عام المحافظة للعمل مديرا لمشروع الورش الحرفية و يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره.