عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر من الأزهر للرد على أسئلة وفتاوى قراء "صدى البلد"

مركز الأزهر للفتوى
مركز الأزهر للفتوى

يقدم موقع "صدى البلد"، بثا مباشرا من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القراء والمتابعين.

ويجيب عن تساؤلات المتابعين الدكتور أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الارتقاء بالمجتمعات تعليميًّا ومعرفيًّا، والعمل على محو الأميَّة فيها من أهم الخطوات الفارقة نحو تقدمها، وريادتها، وبناء حضارتها، وهذا ما علّمَنا إياه سيدنا رسول الله ﷺ حين جعل تعليم الكتابة مقابلًا لحرية كثير من أسرى بدر.

واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بما ورد عَنِ سيدنا عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: «كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ  فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ». [أخرجه أحمد].

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه ليس أدلَّ على اهتمام الإسلام بالعلم، وسعيه لرفع الجهل، أن أول أمرٍ إلهي لسيدنا رسول الله ﷺ كان حثَّا على العلم في قول الله سبحانه: {اقْرَأْ ..} [العلق: 1] ، وجاءت أحاديث نبوية كثيرة تُظهر لنا عِظَم مكانة العلم، وأهميته، والجد في تحصيله، والتي منها قوله ﷺ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ...»[أخرجه مسلم].
 

لمتابعة البث المباشر اضغط هنا

 

مركز الازهر العالمي للفتوى أحمد المشد عدد فتاوى الطلاق ابرز فتاوى دار الافتاء أروقة الأزهر

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يشارك بجلسة الفن والثقافة.. ويؤكد: نقدم مبادرات لجميع الأعمار |شاهد

شوبير يعلن تأجيل إجراء أشعة لـ اكرم توفيق وفتوح ..تفاصيل

وزيرة الثقافة: أنجزنا مشاريع ثقافية ضخمة خلال كورونا.. والمسارح المتنقلة إنجاز مميز

بمشاركة السولية .. منتخب مصر يخوض مرانه استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

نشرة أخبار العالم | مصر الوجهة الأولي للسياح الروس.. دولة عربية تعلن حظر التجوال.. إصابة نصف سكان أوروبا بـ أوميكرون

تأجيل محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و٢٣ آخرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

عامر حسين: كيروش سيحصل على راتب عام ونصف حال إقالته

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

مصر مستعدة..الرئيس السيسي يوافق على طلب سفير الشباب اليمني

الإسكان الاجتماعى| 5 حالات لسحب الشقق من مالكيها..احذر

طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية.. مجانا وبدون فورمات

تطورات إصابة أكرم توفيق نجم منتخب مصر

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد حليب الماعز للرضع وأفضل أنواعه

مباراة كروية بشكل كوميدي.. سخرية المشاهير من خسارة المنتخب الوطني أمام نيجيريا

طرح بوستر النسخة الجديدة من Death on the Nile في ذكرى وفاة أجاثا كريستي.. فيديو

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

فيديو

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

فيديو جراف.. ماذا قالت الفنانة نور عن كواليس حياتها الشخصية وأولادها

ريا أبى راشد تروى اللحظات الأخيرة لرحيل والدتها.. فيديو

لن أعود إلى لبنان.. ريا أبى راشد تروى طفولتها البائسة بسبب الحرب..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ