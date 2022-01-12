بث مباشر من الأزهر للرد على أسئلة وفتاوى قراء "صدى البلد"

يقدم موقع "صدى البلد"، بثا مباشرا من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القراء والمتابعين.

ويجيب عن تساؤلات المتابعين الدكتور أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الارتقاء بالمجتمعات تعليميًّا ومعرفيًّا، والعمل على محو الأميَّة فيها من أهم الخطوات الفارقة نحو تقدمها، وريادتها، وبناء حضارتها، وهذا ما علّمَنا إياه سيدنا رسول الله ﷺ حين جعل تعليم الكتابة مقابلًا لحرية كثير من أسرى بدر.

واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بما ورد عَنِ سيدنا عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: «كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ». [أخرجه أحمد].

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه ليس أدلَّ على اهتمام الإسلام بالعلم، وسعيه لرفع الجهل، أن أول أمرٍ إلهي لسيدنا رسول الله ﷺ كان حثَّا على العلم في قول الله سبحانه: {اقْرَأْ ..} [العلق: 1] ، وجاءت أحاديث نبوية كثيرة تُظهر لنا عِظَم مكانة العلم، وأهميته، والجد في تحصيله، والتي منها قوله ﷺ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ...»[أخرجه مسلم].



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