جناح هيئة تنشيط السياحة يقدم كتيبات لرواد منتدى شباب العالم

جناح هيئة تنشيط السياحة يقدم كتيبات لرواد منتدي شباب العالم ..واهم ضيوفه هاني عازر حواس

قدم جناح هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء كتيبات سياحية ونشرات ومعلومات من خلال شاشة تفاعلية لرواد منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بداخل قاعة المؤتمرات الكبرى.

وتواجد فريق عمل مكتب الهيئة المصرية العامة بجنوب سيناء لتمثيل الهيئة داخل الجناح المخصص لوزارة السياحة والآثار بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، حيث ينعقد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

وقام فريق العمل برئاسة الدكتور إسلام نبيل، رئيس هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، باستقبال الضيوف وشرح تقنيات العرض المستخدمة داخل الجناح، من شاشة تفاعلية وتوزيع النشرات والكتيبات السياحية على الضيوف، والرد على أي استفسارات تخص السياحة المصرية.

وكان من أهم ضيوف الجناح الخاص بالوزارة المهندس هاني عازر، والدكتور زاهي حواس، والوزيرة نبيلة مكرم، والدكتور خالد العناني، والعديد من الشخصيات العامة.

كما قام فريق عمل الهيئة باصطحاب مجموعة من الشباب المشارك في منتدى شباب العالم من دول مختلفة لزيارة متحف شرم الشيخ للتعرف على المقتنيات الأثرية داخل المتحف وسيناريو العرض المتحفي، وتم التقاط العديد من الصور التذكارية.

كما نظمت الهيئة حفل عشاء لعدد من شباب المنتدى وتم الترحيب بهم وتقديم بعض الفقرات الفنية والتي تفاعل معها الشباب بشكل كبير، و أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم.

وقال الدكتور إسلام نبيل، رئيس هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، إنه تم تقديم معلومات لرواد المنتدي شملت معلومات عن الأنشطة السياحية بشرم الشيخ، ومعلومات عن دير سانت كاترين، بالإضافة للتعريف بمقومات السياحة الأثرية الموجودة بجنوب سيناء، علاوة على تعريف السياح ورواد المنتدى على إمكانية زيارة القاهرة من شرم الشيخ، والإجابة عن الاستفسارات عن مواقع وأماكن الزيارة.

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