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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منتدي شباب العالم ينعش الحركة السياحية بمدينة شرم الشيخ

نقيب المرشدين
نقيب المرشدين

أحدث منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة انتعاشة سياحية جديدة بمدينة شرم الشيخ بالإضافة لزيادة الرواج في حركة البيع في المزارات والمحلات والمطاعم لم تشهدها المدينة منذ جائحة كورونا العالمية .

 

وقال هشام محيي نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء إن مدينة شرم الشيخ عادت بقوة لسياحة المؤتمرات التي انعشت حركة السياحة في معظم الفنادق والمنتجعات. 

 

وأضاف محيي أن منتديات الشباب فكرة رائعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي اعادت مكانة شرم الشيخ العالمية .


واقترح نقيب المرشدين السياحيين بتنظيم برامج سياحية مصورة في كل المناطق والسياحة بجنوب سيناء لوفود الشباب وتصميم برنامج حجز قبل انعقاد المؤتمر للشباب الراغبين للقدوم للمشاركة في منتدي شباب العالم الذي أصبح عليه اقبال عالمي مشيرا إلي أن البرامج السياحية المصورة سوف تؤدي للترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ .
 

وأوضح نقيب المرشدين بجنوب سيناء إن نقابة المرشدين السياحية مشاركة في تنظيم منتدي الشباب في نسخته الرابعة ب١٦ مرشد يتحدثون معظم لغات العالم للترجمة للوفود المشاركة.
 

وكانت شهدت مدينة شرم الشيخ انتعاشة سياحية كبيرة خلال انعقاد منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة وتضاعف حجم الحجوزات في الفنادق والمنتجعات السياحية 
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شرم الشيخ

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منتدى شباب العالم إنتعاشة جديدة السياحة شرم الشيخ نقيب المرشدين

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