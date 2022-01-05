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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شلالات مياه.. مشهد رهيب للسيل الجارف من خلف جبل في جنوب سيناء

السيول
السيول

السيل لن ينسى مجراه، مقولة شهيرة لبدو سيناء، ولذلك يبتعدوا عن التواجد أو البناء في مجرى السيل حتى ولو مر به مرة واحدة من مئات السنين، فالسيل يأتي جارف لكل شيء أمامه كأنه وحش كاسر ويأخذ كل شيء ويزحزح الصخور ويتجه للبحر حتي يهدأ في ذلك المصب الطبيعي. 


وعندما جاء سيل جارف في مدخل شرم الشيخ مصحوب بالبرق و الرعد الصاعق الذي اسقط ثلاثة أبراج كهرباء لم يتوقع أحد ذلك السيل القادم من خلف الجبل وعن مدخل شرم الشيخ دمر محطة وقود واسقط سيارات وأصيب مشاهدي السيل بالرعب والخوف وكانت مشاهدتهم مثيرة وكأنهم في فيلم سينمائي مثير والسيل يحاصرهم من كل جانب .


يقول ياسر عبد الله سائق  أنه تصادف مروره من مع قدوم السيل قبل مدخل شرم الشيخ وشاهد سيل قادم يزحزح ويدمر كل شيء أمامه مشيرا إلي أن القادمين أصيبوا بالخوف والفزع من صوت السيل والبرق و الرعد مشيرا إلى أنه توقف في منطقة مرتفعة حتي توقف السيل الجارف قائلا : ربنا كتب لي عمر جديد.

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وروت فتاة من طور سيناء أثناء عودتها من شرم الشيخ برفقة والدها واختها ووالدتها قائلة ؛" نجونا من السيل بأعجوبة مشيرة أنهم كانوا يسيروا في اتجاه طور سيناء والسماء ملبدة بالغيوم وأمطار خفيفة والطقس رائع وفجأة رأينا مجرات المياه وكأنها تسونامي يجر كل شيء أمام من رمال وصخور مشيرة والدها حاول يطمئن الأسرة ولكن فجأة حاصرنا السيل وتركنا السيارة للاحتماء باعلي منطقة من السيل وكثيرا من السيارات توقفت خوفا من السيل وعادت مرة أخرى للاحتماء ببوابة شرم الشيخ ولكن كان المشهد أكثر صعوبة السيل في طريقها قلب سيارات وخرب المنطقة ومبنى الكارتة. وأضافت الفتاة أن رجال  الشرطة  كانوا الأبطال الذين ساعدوا الناس ودفعوا السيارات بعد أن توقفت في الرمال والصخور.

قائلة إن رجال الشرطة والجيش كانوا يحملوا السيارات من الصخور والرمال لتحريكها للهروب من السيل المندفع وأن السيارات عادت مرة أخرى لشرم الشيخ بعد أن توقف السيل ولكن كان مشهد مثير.

 
وقالت سيدة أخري أنه أثناء عودتها من شرم الشيخ للقاهرة السيل هاجم سيارتها وتوقف ولكن من حسن الحظ كان هناك سائق من جنوب سيناء ركبت معه السيارة حيث كان علي دراية بكفية الهروب من السيل . 

وكانت قد تعرضت مدن جنوب سيناء لسيول وتساقط ثلوج وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح له أن جنوب سيناء تعرضت لطقس صعب وسيول وأمطار في معظم المدن مشيرا إلي أو الصواعق والرعد اسقط ثلاثة أبراج كهرباء انقطع التيار الكهربائي عن مدينة شرم الشيخ مشيرا إلي أنه تم رفع اثار الثلوج والامطار والسيول وعادت الحياة لطبيعتها مرة أخري .
 

السيل الجارف

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Screenshot_٢٠٢٢-٠١-٠٤-١٩-٣٣-٠٨-٨٣٦_com.facebook.katana~2
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Screenshot_٢٠٢٢-٠١-٠٣-١٥-٣١-٤٥-٤١٧_com.facebook.katana~2

السيل الجارف ٢

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سيل جارف ٣

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وحش كاسر السيل بدو سيناء البرق و الرعد أبراج كهرباء مدخل شرم الشيخ جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء

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