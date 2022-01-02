ثلوج على مشتى العالم..حبات البرد تكسو شرم الشيخ للمرة الأولى.. صور

لم يتخيل سكان مدينة شرم الشيخ، التي تتميز بطقس دافئ طوال الشتاء أن تسقط الثلوج بها.

فلأول مرة تتعرض مدينة شرم الشيخ ،منذ أن عرفها العالم كمدينة دافئة في الشتاء ويطلق عليها الكثيرون بأنها مشتي مصر وأوربا ، لسقوط ثلوج وحبات ثقيلة من البرد لم تنعم بها نظيرتها سانت كاترين التي عرفت بمدينة الصقيع والثلج ،مما يؤكد ظاهرة التغير المناخي الذي سوف يعقد مؤتمره العالمي في مدينة شرم الشيخ خلال هذا العام كظاهرة شاهدها العالم أجمع وكذلك سقوط الثلوج بمحافظة أسوان المعروفة كمشتي .

وعن تساقط الثلوج تقول مها سيد بشرم الشيخ إنها تعيش طوال ٢٥ سنة بشرم الشيخ لم تشاهد تساقط ثلوج بهذه الكميات من حبات البرد .

ويضيف حمدي حسن احد سكان شرم الشيخ أنه لن يكن يتخيل أن تتعرض شرم الشيخ لهذه الثلوج وانقطاع الكهرباء بها مشيرا إلي أنه في اليوم السابق “رأس السنة ” كانت المدينة تنعم بطقس دافئ جدا والسياح يمارسون الأنشطة البحرية والغوص .

وتابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء طوال ليلة أمس وحتي الساعات الأولي من لحظة بلحظة جهود مواجهة آثار الطقس السيء الذي تعرضت له مدن المحافظة أمس.

وأصدر فودة قراراته لكافة الاجهزة التنفيذية لإزالة اثار الامطار وفتح الطرق المغلقة وقام لجولة ميدانية لتفقد الأماكن الأكثر تضررا.

وشدد المحافظ علي مواجهة كافة أجهزة المحافظة لآثار الطقس السيء الذي تعرضت له مدن جنوب سيناء، لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة على بعض المدن، علاوة على متابعة كل مدينة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ ومن خلال الأجهزة الحديثة المحمولة وغرفة لإدارة الازمة في حالة حدوث السيول، والربط بين غرف العمليات في المدن وإدارة الأزمات والعمليات بالديوان العام للمحافظة.

وأكد المحافظ على تطهير كل مخرات السيول في نويبع وطابا ودهب ورأس سدر وسانت كاترين، والعمل بالمعدات الثقيلة والكاسحات لفتح أي طرق قد تغلقها السيول وتوزيع سيارات شفط المياه في أماكن تجمعات المياه، بجانب توزيع طلمبات شفط المياه في أماكن تجمعات المياه في الشوارع الداخلية والمناطق السكنية.

وتابع فودة أيضا استعدادات مديرية الصحة لتجهيز مستشفيات مزودة بأدوية وغرفة طوارئ للتدخل السريع حال سقوط أي إصابات، فيما استعدت مديرية التموين بحصة استراتيجية من غاز البوتاجاز والوقود بكل أنواعه وكميات كبيرة من الدقيق داخل كل مدينة لاستخدامها في أوقات الطوارئ.

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ثلج شرم الشيخ

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رفع اثار المطر

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