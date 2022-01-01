رغم الأمطار .. شاب يبيع حمص الشام علي كورنيش طور سيناء

رغم الأمطار الغزيرة والطقس البارد واختفاء المواطنين من الشوارع بقي الشاب سعد السيد يبيع حمص الشام لرواد الكورنيش في طور سيناء الذين خرجوا لالتقاط الصور التذكارية تحت المطر ومع البحر والجبل والغيوم وقوس القزح الذي زين سماء طور سيناء .

التقي موقع " صدي البلد " الشاب سعد السيد الذي استمر في عمله رغم الأمطار والطقس البارد

وقال سعد السيد أنه فضل الخروج للعمل والاستمرار في حمص الشام والمشروبات لرواد الكورنيش حتي يساعد علي التدفئة وتناول مشروب ساخن في ذلك الطقس البارد مشيرا إلي أن تلك الأجواء يسعد بها المواطنين و يخرجوا للتنزه والتقاط الصور التذكارية.

وأكد سعد أنه يحب العمل في كل الأجواء فالعمل خير من الجلوس في المنزل مشيرا إلي أنه يفضل العمل ويسعد به وأصبح له رواد وزبائن يقصدونه في كل الأوقات .

وكانت تعرضت مدينة طور سيناء بأمطار غزيرة اليوم وعمت الفرحة سكان البادية والوديان وأطلقوا عليها أمطار الخير حيث تمتلئ الآبار الجوفية التي تستخدم في الزراعة والشرب .

كما تعرضت معظم جنوب سيناء لسقوط أمطار وسيول متوسطة سارت في مجراها الطبيعي

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