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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأزياء الكريسماس.. المصرية تيا ملكة جمال أطفال روسيا تبهر متابعيها.. شاهد

تيا حمدي حسن
تيا حمدي حسن

نالت الطفلة المصرية تيا حمدي حسن اعجاب المجتمع الروسي بعد ظهور ألبومها المصور بأزياء الكريسماس لعام ٢٠٢٢، والذي طرحته من خلال عروض أزياء متنوعة  للاطفال الروس .
وقال حمدى حسن والدة ملكة جمال اطفال روسيا أن تيا سوف تعود قريبا لشرم الشيخ لقضاء عطلة أعياد الكريسماس حيث تتميز شرم الشيخ بالطقس الدافئ .
وحصل موقع " صدي البلد " الاخباري علي نسخة من صور ألبومها الأخير لعروض أزياء الاطفال .
تعيش الآن تيا حمدي حسن ملكة جمال أطفال روسيا وسط الثلوج في طقس درجة حرارته تحت الصفر طوال فصل الشتاء مع والدتها الروسية حيث ينتشر الثلج والجليد في كل انحاء روسيا .
وقال والدها حمدي حسن أن تيا تشتاق للعودة لمدينة شرم الشيخ حيث الدفء والانطلاق والبحر والغوص  مشيرا إلي أنه شتان بين الطقس في روسيا وشرم الشيخ في روسيا الان ثلج و جليد وحركة محدودة في التنقل  بينما شرم الشيخ طقس دافئ وانطلاق حيث الغوص والبحر و السفاري 
وأضاف حسن أن تيا ملكة جمال أطفال روسيا سوف تقوم بتصوير إعلانات مع طفل من روما  مشيرا إلي أنها أصبحت مشهورة في كل مجتمع روسيا وتابع حسن أن نجلته سوف تعود قريبا لشرم الشيخ .

وكانت قالت الطفلة المصرية تيا حمدي حسن ملكة جمال اطفال روسيا  خلال زيارتها الأخيرة لشرم الشيخ أن : نصفها مصري والنصف الآخر روسي وان اجمل مدينة في حياتها هي مدينة شرم الشيخ مدينة السلام ووقفت بجوار جدارية الرئيس السيسي وقالت :" السيسي رئيسي ..بحبك يا سيسي " وذلك خلال الفيلم التسجيلي الترويجي للسياحة بشرم الشيخ حيث قامت بتصوير المنتجعات والأنشطة السياحية في السوق القديم و الهضبة ونعمة وسوهو اسكوير و ايقونة السلام كما صورت بمسجد الصحابة.
 وقالت إن في شرم الشيخ أماكن لكل الاديان وقد تحدثت ملكة جمال أطفال روسيا باللغة الروسية مخاطبة السياح الروس بالقدوم لمدينة شرم الشيخ حيث المناخ المعتدل والأنشطة السياحية المتنوعة .
وكانت دعت الطفلة المصرية تيا حمدي حسن ملكة جمال أطفال روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة عدد السياح الروس لشرم الشيخ وكذلك السياح الروس بزيارة شرم الشيخ والاستمتاع باجمل مدينة في العالم من حيث الطقس المعتدل والمناخ والأمن والأمان التي تتمتع به مدينة السلام وذلك فور عودتها من روسيا حيث عادت امس ملكة أطفال روسيا وجاءت برفقة والدتها الروسية وجدها وكان في انتظارها والدها المصري حمدي حسن 
وقد دعاها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء برفقة أسرتها لمكتبه بشرم الشيخ ورحب بها وأهداها لعبة أطفال واهدي والدتها الشال البدوي وقال مازحا بعد وضع والدتها الشال السيناوي عليها " سيناوية ١٠٠ ٪ " 
وناقش فودة وضع برنامج دعائي للترويج للسياحة المصرية في المجتمع الروسي عن طريق ملكة جمال اطفال روسيا وتصويرها في المعالم السياحة بشرم الشيخ . وقال حمدي حسن والد ملكة جمال اطفال روسيا أن فور وصول تيا ووالدتها مدينة شرم الشيخ طلب تناول الطعمية والفلافل مشيرا إلي أن ابنته تعشق شرم الشيخ والطعام المصري مشيرا إلي أن ابنته يريد لها أن تخدم بلدها وترفع الترويج السياحي داخل روسيا لانها أصبحت نجمة في المجتمع الروسي وتحظي بحب وشعبية كبيرة في روسيا وتهافت عليها شركات الاعلانات الروسية للترويج للمنتجات الروسية مشيرا إلي ابنته هي الدم المصري الروسي ويعرفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأطلق عليها مكس المصري الروسي .
وكانت فازت الطفلة المصرية تيا حمدي بلقب ملكة جمال اطفال روسيا من بين عدد كبير من المتسابقات وبعد فوزها حظيت باهتمام المجتمع الروسي وتم الحاقها مدرسة المواهب الروسية للتعلم العديد من اللغات والمهارات ومارست رياضات عدة .
واضافت والدتها الروسية إلي أنها تعشق شرم الشيخ وكل مكان في مصر وتعلمت طهي الاكلات المصرية مشيرا إلي أن ابنتها تيا مصرية خالصة مشيرة إلي تتمني أن تعيش كل حياتها في شرم الشيخ لانها مدينة خلابة وآمنة .
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ملكة جمال اطفال روسيا

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تيا حمدي المجتمع الروسي أزياء الكريسماس الطقس الدافئ اعياد الكريسماس ملكة جمال اطفال روسيا مدينة شرم الشيخ

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