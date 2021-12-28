خلية نحل لا تنام.. عمال مشروع التجلي الأعظم يعملون ليل نهار للانتهاء منه

٣٥٠٠عامل ومهندس يواصلون الليل بالنهار وسط الصقيع في مشروع التجلي الاعظم .. ولأول مرة مهندسات عاملات وسط الجبال

يواصل 3500 عامل ومهندس، العمل ليل نهار، وسط أجواء الصقيع والبرد في سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، من أجل الانتهاء من المرحلة الأولي لمشروع التجلي الأعظم الذي أمر به الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل القادم والاحتفال بهذا المشروع القومي الكبير الذي سوف يغير وجه المدينة المقدسة لتصل للعالمية .



وفي ذلك المشروع القومي الكبير تشارك المرأة المصرية جنبا الي جنب الرجل فعندما صور فيلم " للرجال فقط " خوض المرأة المصرية للعمل بالصحراء واستخراج البترول وكان بطولة الفنانة سعاد حسني ونادية لطفي كان يشجع مشاركة المرأة في العمل ولكن الآن أصبحت المرأة المصرية تنافس الرجال في العمل بالمشروعات القومية .



وتنافس لأول مرة وسط الجبال مهندسات مصريات في مشروع " التجلي الأعظم " بسانت كاترين وسط الطقس البارد والصقيع و يعملن في أجواء درجة حرارة تحت الصفر مئوية.



تقول المهندسة ندى مجدي، مهندسة عاملة بمشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين أن وافقت علي العمل في هذا المشروع العملاق من أجل الخبرة والعمل في أجواء مختلفة مشيرة إلي أنها سوف تفخر أن تركت أجواء المدن المزدحمة من أجل العمل وسط جبل موسي والوادي المقدس طوي في مشروع أنشئ بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضافت المهندسة غادة عثمان مهندسة عاملة في مشروع التجلي الأعظم أن الأجواء مختلفة وطقس مختلف عن كل بلدان مصر حيث درجة الحرارة تحت الصفر وثلوج فوق قمم الجبال مشيرة إلي أنه سعيدة بالعمل في تلك الأجواء المختلفة في مشروع قومي كبير سوف تفخر به الأجيال القادمة.



كما توجد في جنوب سيناء قيادات نسائية تعمل في ميدان المشروعات القومية التي تنفذ في جنوب سيناء وعلي رأس هذه القيادات النسائية الدكتورة مهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء التي تشرف علي عدد من مشروعات القومية ومشروعات تطوير المدن والبنية التحتية والتي دائما تكون موجودة بالميدان.



كما تولت مهام مديرية إسكان جنوب سيناء المهندسة نجلاء عبد الحافظ مديرة مديرية الإسكان وتتواجد في الميدان للإشراف علي مشروعات الإسكان في كل مدن جنوب سيناء .



ومن جانبه أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المهندسات العاملات في مشروع التجلي الأعظم مشيرا إلي أنه يقدر اجتهاد المهندسات المصريات بالمشاركة في مشروعات التنمية واضاف فودة أن مدينة سانت كاترين تشهد مشروعات كبيرة فى الفترة الحالية موضحا أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التجلي الأعظم ستكون فى أبريل القادم والمرحلة الثانية أواخر العام القادم وسوف يتم تحويل كاترين الى مدينة صديقة للبيئة تجذب السياحة

الدينية.



وأضاف محافظ جنوب سيناء إن المدينة ستشهد تطويرا متكاملا طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وسيتم إقامة جراجات ،وسيكون الانتقال داخل المدينة من خلال سيارات كهربائية مشيرا إلي أنه سوف يتم إنشاء بحيرات ،بجانب ساحة احتفالات وأماكن لإقامة العاملين، وفندق ومسجد وكنيسة مطالبا وزارة السياحة بتنظيم زيارات إلى" التجلى الاعظم" والتي تحظى بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسىي ،ويتم تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع .

ومن جانبه أكد المهندس محمود عمارة المدير المنفذ للمشروع أن المشروع يتم من خلال عدة محاور لتغيير شكل مدينة سانت كاترين لتتحول وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية الى مدينة التجلى الأعظم حيث إنها تضم رموزا للديانات السماوية الثلاث، مع الحفاظ على تراثها الثقافى والدينى معا، خاصة انها حصلت على جائزة منظمة اليونسكو كأفضل مدينة فى التراث الثقافى العالمي، حيث يجرى حاليًا انشاء عدة مشروعات منها مركز الزوار الذى يقام على مساحة ٣٣ ألف متر مربع بينها ٥٨٠٠ متر مساحة خضراء وأعمال تشجير ولاند سكيب، ويضم المركز قبة سماوية وصالة استقبال ومركز معلومات ومجموعة بازارات محال بيع تحف وعاديات سياحية ومكاتب إدارية واستعلامات وكافيتريا ومطعما ومكتب حجز رحلات طيران.

فيما أكد مدير المشروع، أنه روعي فى تصميم وتنفيذ المباني أن تطل مباشرة على دير سانت كاترين وجبل التجلى والوادى المقدس ليتحول الموقع الى بانوراما تسحر ألباب كل من ينظر اليها ، كما يجرى إنشاء مشروع متحف السلام على مساحة ٩ آلاف متر مربع ويبلغ إجمال مساحة الموقع العام بالمساحات الخضراء٣٧ ألف متر مربع ويجرى تصميمه على شكل طائر السلام له جناحان وجسم ورأس، ويضم ساحة كبرى للاحتفالات وقاعة عرض متحفى ومسرحا وقاعة مؤتمرات وغرف اجتماعات ومطعما وكافيتريا .

ولفت إلى أنه يجرى إنشاء فندق جبلي يتكون من طابق أرضي و٤ طوابق أخرى، ويقام وسط الطبيعة فى أحضان الجبل باجمالى مساحة ٨٠ ألف متر مربع، وصمم بشكل يسمح لرواده مشاهدة جبل التجلى بسهولة، يضم الفندق ١٥٠ غرفة متنوعة منها الغرف الدوبلكس والثنائية والثلاثية وغرف رجال الأعمال والشخصيات العامة، كما يضم موقف انتظار سيارات وخزان وغلاية مياه وسكاى لايت ومصاعد داخلية ومصاعد زجاجية وسلالم كهربائية وغرف ترفيه «العاب رياضية وساونا وجاكوزى» ومطعما وكافيتريا، كما يجرى تطوير ورفع كفاءة النزل البيئى القائم «فندق وادى الراحة» واستراحة الرئيس السادات، وتشمل أعمال التطوير البنية التحتية والإنارة والواجهات، فضلا عن إنشاء ٧ نزل بيئية جديدة تضم ١٩٢غرفة ومطعما ومبنى استقبال.



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التجلي الاعظم

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مشروع التجلي الاعظم

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