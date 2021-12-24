عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطل من الجيش الابيض ..فقد البصر ولم يفقد البصيرة والإرادة .. وأطفاله نور عينيه في التدريب والرياضة

حكاية مؤثرة لـ بطل من الجيش الأبيض فقد عينه بجنوب سيناء

بطل من الجيش الابيض
بطل من الجيش الابيض

هاني محمود شاكر من ابطال الجيش الابيض بجنوب سيناء  كان يعمل  ممرض بمدينة سانت كاترين  كان ماهرا في عمله  يساعد في علاج جراح المرضي  بإخلاصه في العمل  ولكن شاءت الأقدار أن يفقد بصره في حادث سير  أثناء ذهابه لعمله  ولكنه لم  يفقد البصيرة  والإرادة والتحدي  فعندما فقد بصره في حادثة أثناء ذهابه  لعمله  واعتقد  أن الدنيا اسودت في عينيه  رزقه الله بطفلين لم  يراهما ولكن أصبحا نور عينيه الذي يري بهما الدنيا .


يقول هاني كمال شاكر أنه عندما فقد بصره  في بداية حياته العملية  واستسلم لأمر الله   مشيرا إلي أنه كان يعمل ممرض في مدينة  سانت كاترين  تعرض لحادث فقد فيه بصره  ولكنه لم ييأس ومارس حياته  يمشي ويمارس الرياضة برفقة زوجته   وأضاف شاكر أنه قبل الحادثة كان لاعب كرة قدم هاوي  وموهوب كرويا.


وأشار شاكر أنه يمارس الرياضة بالمنزل ويذهب برفقة أطفاله صالة الجيم  لممارسة الرياضة  وتمرينات اللياقة البدنية  للمحافظة علي صحته  مشيرا إلي أن ممارسة الرياضة منحته سعادة ورضا عن النفس مشيرا إلي أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم  شجع  أطفاله علي ممارسة الرياضة والاقتداء به .


وطالب شاكر أن تكون هناك ألعاب للمكفوفين والذين فقدوا البصر مثل كرة الجرس وتشجيعهم علي ممارسة الرياضة .


وقد نال شاكر آعجاب الرياضيين  في صالة التأهيل الاجتماعي  لإرادته في التدريب الجاد والمستمر   
اقرأ أيضا : 
جنوب سيناء قبلة السياحة الأردنية والعراقية 
 

بطل فقد بصره

IMG_٢٠٢١١٢١٩_٢١٤١٥٩
IMG_٢٠٢١١٢١٩_٢١٤١٥٩
IMG_٢٠٢١١٢١٩_٢١٢٩٤٠
IMG_٢٠٢١١٢١٩_٢١٢٩٤٠
IMG_٢٠٢١١٢١٩_٢١٢٩٣٧
IMG_٢٠٢١١٢١٩_٢١٢٩٣٧
IMG_٢٠٢١١٢١٩_٢١٢٨١٥
IMG_٢٠٢١١٢١٩_٢١٢٨١٥
بطل الجيش الابيض هاني شاكر فقد البصر رياضة جنوب سيناء سانت كاترين

ترشيحاتنا

حذاء مضاد للألغام.. أحدث إنجاز عسكري سعودي لإنقاذ البشرية

فيديو جراف| لغط وتساؤلات.. ما حقيقة إطلاق اسم حسن البنا على مدرسة حكومية

الأزهر في أسبوع.. تحرك عاجل للحد من الطلاق ونيجيريا توجه رسالة لـ الإمام الأكبر

وزير الإسكان يستعرض موقف تنفيذ المشروعات بالعبور خلال 2021

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة ووقت قراءة سورة الكهف

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدا: نشاط للرياح على القاهرة وأمطار خفيفة بالسواحل

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

تحويلات مرورية بمحيط أعمال محطة مترو القومية بالخط الثالث

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

فيديو جراف| بعد فشل أغنية مهرجان ضحكتها مزيكا .. هل انتهي زمن حمو بيكا

ظهرت له 4 مرات.. كيف رأى رشوان توفيق دلال عبد العزيز في المنام؟

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ