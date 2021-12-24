حكاية مؤثرة لـ بطل من الجيش الأبيض فقد عينه بجنوب سيناء

بطل من الجيش الابيض ..فقد البصر ولم يفقد البصيرة والإرادة .. وأطفاله نور عينيه في التدريب والرياضة

هاني محمود شاكر من ابطال الجيش الابيض بجنوب سيناء كان يعمل ممرض بمدينة سانت كاترين كان ماهرا في عمله يساعد في علاج جراح المرضي بإخلاصه في العمل ولكن شاءت الأقدار أن يفقد بصره في حادث سير أثناء ذهابه لعمله ولكنه لم يفقد البصيرة والإرادة والتحدي فعندما فقد بصره في حادثة أثناء ذهابه لعمله واعتقد أن الدنيا اسودت في عينيه رزقه الله بطفلين لم يراهما ولكن أصبحا نور عينيه الذي يري بهما الدنيا .



يقول هاني كمال شاكر أنه عندما فقد بصره في بداية حياته العملية واستسلم لأمر الله مشيرا إلي أنه كان يعمل ممرض في مدينة سانت كاترين تعرض لحادث فقد فيه بصره ولكنه لم ييأس ومارس حياته يمشي ويمارس الرياضة برفقة زوجته وأضاف شاكر أنه قبل الحادثة كان لاعب كرة قدم هاوي وموهوب كرويا.



وأشار شاكر أنه يمارس الرياضة بالمنزل ويذهب برفقة أطفاله صالة الجيم لممارسة الرياضة وتمرينات اللياقة البدنية للمحافظة علي صحته مشيرا إلي أن ممارسة الرياضة منحته سعادة ورضا عن النفس مشيرا إلي أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم شجع أطفاله علي ممارسة الرياضة والاقتداء به .



وطالب شاكر أن تكون هناك ألعاب للمكفوفين والذين فقدوا البصر مثل كرة الجرس وتشجيعهم علي ممارسة الرياضة .



وقد نال شاكر آعجاب الرياضيين في صالة التأهيل الاجتماعي لإرادته في التدريب الجاد والمستمر

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بطل فقد بصره

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