احتفالا بالكريسماس.. شاهد| بابا نويل يركب جملا في دهب ومجسمات مضيئة تجذب السياح بشرم الشيخ

احتفالا بالعام الجديد .. بابا نويل يركب جمل في دهب والمجسمات المضيئة تجذب السياح بشرم الشيخ

تحتفل مدن جنوب سيناء السياحية بأعياد الميلاد والكريسماس واستقبال عام جديد ٢٠٢٢ بشكل مختلف خاصة بعد جائحة كورونا العالمية، والتي منعت بها الاحتفالات كإجراء احترازي.

ولذلك تستعد الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ ودهب للاحتفال بالكريسماس، وبداية عام جديد بشكل مختلف، وقد ظهر بابا نويل في دهب وهو يركب الجمال احتفالا بالعام الجديد.



بينما زينت الشوارع والمناطق السياحية بالمجمسات العملاقة المضيئة والتي كانت علي اشكال بابا نويل وعربته الشهيرة والقلوب المجسمة واشكال الحيوانات والأشخاص العملاقة .



وقال علي عايش الخبير السياحي بدهب، إن الاحتفال بالكريسماس له ابتكارات كثيرة من بينها أن يقوم شخص بارتداء ملابس بابا نويل ويركب الجمل ويتجول في الممشى السياحي كنوع من الاحتفال والفكاهة .

وزينت أضواء الكريسماس شوارع شرم الشيخ ، وخاصة الفنادق والمنتجعات السياحية استعدادا لاستقبال عام ٢٠٢٢ وسط انتعاشة سياحية كبيرة لم تشهدها شرم الشيخ منذ جائحة كورونا العالمية .



وقد استعدت الفنادق والمنتجعات السياحية لموسم الكريسماس بالأضواء التي كانت علي اشكال بابا نويل وعربته الشهيرة وسوف يتم تنظيم حفلات وسط إجراءات احترازية دقيقة لفيروس كورونا.



وقد انتشرت الأضواء والزينات علي أبواب الفنادق والمنتجعات السياحية بمختلف الالوان وتم وضع أشجار الكريسماس المضيئة ومجسمات بابا نويل في مداخل الفنادق والمنتجعات السياحية .



وشهدت مدينة شرم الشيخ حفل إضاءة انوار الكريسماس في منطقة سوهو اسكوير بحضور آلاف السياح من مختلف الجنسيات في حفل غنائي كبير شهده اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من المستثمرين ورجال السياحة بشرم الشيخ .



وقال أحمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ ، إن موسم الكريسماس بداية جديدة للسياحة عقب جائحة كورونا العالمية وخاصة أن معظم دول أوربا فتحت الطيران مع مدينة شرم الشيخ.

وتشهد مدينة شرم الشيخ اقبال علي الحجوزات لقضاء راس السنة بها حيث أنها تمتاز بطقس دافئ مشمس طوال الشتاء وتطبيقها الإجراءات الاحترازية الدقيقة لفيروس كورونا .



وأضاف أحمد الشيخ الخبير السياحي بشرم الشيخ ، أن موسم الكريسماس بشرم الشيخ هذا العام لم تشهده المدينة منذ سنوات مشيرا الاقبال مرتفع نتيجة سمعة مدينة شرم الشيخ العالمية والمؤتمرات العالمية التي عقدت بها علاوة علي تطبيقها الإجراءات الاحترازية المطبقة في الفنادق والمنتجعات السياحية .



ومن المتوقع أن تصل الإشغالات السياحية بشرم الشيخ في موسم الكريسماس ما يقارب ٨٠٪ بعد استمرار الحجوزات من كل دول العالم .

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