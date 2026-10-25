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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مُتحدث الوزراء: الحكومة تدرك الضغوط المعيشية على المواطنين وتعمل على تلبية أولوياتهم

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمد البدوي

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرك حجم الضغوط الحقيقية التي تحملها المواطنون خلال السنوات الماضية، وتأثيرها على مستويات المعيشة، مشددًا على أهمية الاستماع إلى شواغل المواطنين ومشكلاتهم عند تحديد أولويات العمل الحكومي.

فرصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه الدولة

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن المنتدى أتاح فرصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه الدولة، واستعراض ما تحقق خلال الفترة من 2014 حتى 2026، مع استحضار حجم الصعوبات التي كانت قائمة في مختلف قطاعات الدولة قبل عام 2014.

وأضاف أن مسيرة البناء والتنمية لم تكن نتاج عمل الحكومة وحدها، وإنما شاركت فيها أجهزة الدولة المختلفة، وكان المواطن عنصرًا أساسيًا فيها، موضحًا أن ما تحقق خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية يجب النظر إليه في إطار الجهود التي بذلتها الدولة ومواطنيها.

وأشار إلى أن الحكومة تدرك في الوقت نفسه الأعباء التي يتحملها المواطنون، والتحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، مؤكدًا أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد العمل على تنفيذ التوصيات والقرارات التي صدرت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضع أولويات المواطنين ومشكلاتهم في مقدمة الاهتمامات.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تنعكس الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بصورة إيجابية على المواطنين خلال الشهور المقبلة.

الحكومة مجلس الوزراء منتدى مصر

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