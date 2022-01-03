بدو سانت كاترين وحراس المحمية يزيلون الثلوج من طريق جبل موسي

بدو سانت كاترين وحراس المحمية يزيلون الثلوج من سلالم صعود جبل موسي

تطوع بدو قبيلة الجبالية، بالتعاون مع حراس محمية سانت كاترين برئاسة إسماعيل حطب مدير محمية سانت كاترين بإزالة الثلوج من طريق وسلالم صعود جبل موسي حتي يتمكن السياح من صعود جبل موسي، بشكل آمن.

وقام المتطوعين بإبعاد الثلوج عن طريق صعود الجبل، حتي لا تلحق الاذي بالسياح القادمين لزيارة جبل موسي وجبل سانت كاترين.

وقال الشيخ موسي أبو الهيم، رئيس جمعية الأدلة البدوية، إن الدليل البدوي يهتم بإزالة المعوقات التي تعرقل حركة السائحين.

من جانبه، أكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين أن بدو سانت كاترين بالتعاون مع مجلس مدينة سانت كاترين وإدارة محمية سانت كاترين قاموا بإزالة وإبعاد الثلوج عن الدروب والطرق المؤدية لقمة جبل موسي، مشيرا إلي أن الأفواج السياحية مستمرة في رحلات صعود جبل موسي وجميع الطرق المؤدية بسانت كاترين مفتوحة.



طريق جبل موسي

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